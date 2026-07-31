Resumen: La investigación por el feminicidio de Valeria Márquez dio un giro tras las declaraciones de las autoridades mexicanas, que señalaron a su expareja como quien habría pedido a su padre ordenar el crimen. El hombre permanece prófugo, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer el caso.

Giro en el caso de la influencer Valeria Márquez: su expareja habría pedido a su padre ordenar el feminicidio

La investigación por el feminicidio de la influencer mexicana Valeria Márquez tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades revelaran nuevos elementos sobre los posibles responsables del crimen ocurrido en mayo de 2025.

Durante la conferencia matutina de este 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, señaló que Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como ‘El R1’, habría ordenado el asesinato de la joven a petición de su hijo, quien mantenía una relación sentimental con ella.

De acuerdo con el funcionario, el hijo de Álvarez Ayala habría amenazado en varias ocasiones a Márquez y posteriormente le habría pedido a su padre intervenir para cometer el feminicidio.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, afirmó García Harfuch.

El funcionario precisó que el hombre permanece en libertad y es buscado por las autoridades. Oficialmente, se han referido a él como Francisco ‘N’. Algunos medios mexicanos lo identifican como Francisco Álvarez Solorio, aunque esa identidad no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Harfuch también indicó que la información relacionada con las presuntas amenazas y el vínculo entre ambos será presentada posteriormente por la Fiscalía General de la República, mientras los elementos obtenidos son incorporados a la investigación.

La captura de ‘El R1’ abrió una nueva línea

La revelación se produjo un día después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, quien además es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

García Harfuch aclaró que el caso de Márquez y el homicidio de Manzo corresponden a investigaciones diferentes. Sin embargo, explicó que la detención de Álvarez Ayala permitió obtener información que ahora está siendo analizada en relación con el feminicidio de la influencer.

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“Ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer”, señaló el secretario al referirse a los nuevos elementos.

La captura de ‘El R1’ y la información obtenida a partir de ella ponen nuevamente el caso de Márquez en el centro de la investigación de las autoridades mexicanas, que ahora buscan establecer la participación de las personas señaladas.

El crimen quedó registrado durante una transmisión

Valeria Márquez tenía 23 años cuando fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de Blossom The Beauty Lounge, su establecimiento de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco.

La joven se encontraba realizando una transmisión en vivo por TikTok cuando ocurrió el ataque, circunstancia que hizo que el caso tuviera una amplia repercusión en redes sociales.

En los minutos previos, Márquez había mostrado preocupación después de que le informaran sobre la presencia de una persona que quería entregarle un paquete directamente. Durante la transmisión llegó a expresar: “A lo mejor me iban a matar”.

Según los elementos conocidos de la investigación, un hombre llegó al establecimiento con el argumento de realizar una entrega y preguntó específicamente por la influencer. Poco después ocurrió el ataque.

Las circunstancias previas también han sido revisadas por los investigadores. Testimonios conocidos después del crimen señalaron que un supuesto repartidor había acudido al establecimiento y se había negado a dejar un paquete si no era entregado personalmente a Márquez.

La joven continuó durante algunos minutos en el lugar mientras interactuaba con personas de su entorno y con sus seguidores. Posteriormente, el agresor ingresó al establecimiento y la atacó.

Más de un año después del crimen, las autoridades mexicanas incorporaron esta nueva línea relacionada con el entorno sentimental de Márquez y la familia de ‘El R1’.

Por ahora, la búsqueda se concentra en localizar al hijo de Álvarez Ayala y en reunir los elementos que permitan establecer judicialmente qué ocurrió, así como el grado de responsabilidad de cada una de las personas señaladas en la investigación.