¡Sin el Arkea de Nairo Quintana! El Giro d’Italia definió los equipos para este año

El Giro D’Italia, programado por disputarse entre el 6 y 29 de mayo, confirmó este lunes los 22 equipos que participarán de la edición de este año con la significativa ausencia del Arkea de Nairo Quintana.

El conjunto del colombiano decidió declinar a la competencia y enfocar todas sus fuerzas en el Tour D’France y La Vuelta a España.

Ante esta baja serán los 18 equipos del World Tour, el Alpecin-Fenix que llega como el mejor equipo UCI ProTeam del 2021 y los 3 clubes locales invitados (Eolo Kometa, Bardiani CSF Faizanè y Drone Hopper-Androni Giocattoli) quienes competirán en la 105 edición de la carrera.

Equipos participantes Giro d’Italia 2022

→ AG2R Citroën

→ Astana Qazaqstan

→ Bahrain Victorious

→ BORA-hansgrohe

→ Cofidis

→ EF Education-EasyPost

→ Groupama-FDJ

→ INEOS Grenadiers

→ Intermarché-Wanty-Gobert

→ Israel-Premier Tech

→ Jumbo-Visma

→ Lotto Soudal

→ Movistar

→ Quick Step Alpha Vinyl Team

→ Team BikeExchange-Jayco

→ Trek -Segafredo

→ EAU Emiratos

→ Alpecin-Fenix

→ Bardiani-CSF-Faizanè

→ Drone Hopper-Androni Giocattoli

→ EOLO-Kometa



