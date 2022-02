¡Rusia se queda sin opción al mundial! FIFA y UEFA anunciaron suspender clubes y selección nacional hasta nuevo aviso

Este lunes tanto la FIFA como la UEFA adoptaron medidas con la Federación Rusa de Fútbol como consecuencia a la invasión y ataque bélico por parte de fuerzas armadas de ese país hacía Ucrania.

La decisión fue la misma, por parte del ente mayor en cuanto a la regulación del fútbol mundial decidió expulsar a la selección rusa de toda competencia, y por ende de mantenerse esta determinación no podrá jugar ante Polonia en la repesca europea rumbo a Catar.

Por parte de la confederación de fútbol en Europa, los dirigente confirmaron la expulsión de los clubes en todas sus competiciones oficiales generando que el Leipzig no vaya a disputar al Spartak Moscú por la Europa League.

En un principio la FIFA había indicado que ni los clubes rusos ni la selección podrán usar la bandera ni el himno nacional de su país, pero esta nueva determinación se agrabó apenas 24 horas despues.

Otra de las medidas tomadas por la UEFA fue dar por terminado de manera inmediata la asociasión con el patrocinador Gazprom, gigante ruso de gas que auspiciaba todas las competiciones como la Champions League y la Eurocopa por disputarse en 2024.

FIFA/UEFA suspend Ruian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022