El pasado jueves, 12 de mayo, se presentó de manera oficial el trofeo del Mundial FIFA que se celebrará en Qatar a partir del próximo 21 de noviembre.

La espectacular gala de presentación tuvo lugar en Dubái, y corrió a cargo de dos campeones del mundo: el ex arquero español Iker Casillas y el ex centrocampista brasileño Kaká. Ambos aprovecharon la ocasión para rememorar un momento que Casillas definió como el “culmen de mi carrera”.

El español levantó el trofeo de campeón del mundo como capitán del equipo que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, una edición en la que Colombia no participó. La Tricolor tampoco estuvo en la Copa Mundial de 2002, año en que Kaká y sus compañeros de selección alzaron el trofeo.

El título del Mundial de Corea-Japón de 2002 fue el último conseguido por el combinado brasileño. Un dato que podría cambiar si se cumplen los pronósticos de las casas de apuestas deportivas colombianas que sitúan actualmente a Brasil, junto a Francia, como máximo favorito para Qatar 2022. Menos opciones de título tiene España, que se presentará a esta Copa del Mundo con un equipo talentoso, pero poco experimentado.

Tanto Brasil como España, ambas clasificadas para Qatar 2022, serán dos de las múltiples paradas que realizará la Gira del Trofeo del Mundial, la cual recorrerá todo el mundo. La FIFA confirmó que, por primera vez en la historia del torneo, el trofeo original visitará los países de los 32 combinados nacionales que clasificaron para Qatar.

En principio, Colombia, que por primera vez desde Sudáfrica no clasificó para el Mundial y es altamente improbable que lo dispute incluso si Ecuador finalmente quedase fuera por el caso Byron Castillo, no sería una de las paradas de la Gira del Trofeo. Sin embargo, la organización anunció que la gira mundial del trofeo visitará un total de 51 países; lo que no dieron a conocer todavía es la cronología y los destinos que incluirá este tour, por lo que cabe alguna esperanza de que los aficionados colombianos puedan ver de cerca el trofeo original de la Copa del Mundo.

Los ganadores del Mundial de fútbol apenas reciben el trofeo durante unos días, después, la FIFA les da una réplica del original que es lo que retienen.

El actual trofeo del Mundial fue diseñado en 1974 por el artista italiano Silvio Gazzaniga. Mide 36’5 centímetros de alto y pesa 6’175 kilos; formado en un 75% por oro de 18 quilates, se considera uno de los trofeos más valiosos del mundo. La oportunidad de poder observarlo de cerca no es habitual, aunque siempre se da cada cuatro años, con esta gira previa que termina en la sede del campeonato.