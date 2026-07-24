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    ¡Qué susto! Gigantesco árbol se desprendió de raíz en Laureles y afectó redes eléctricas

    ¡Pilas si va por Laureles! Un árbol de gran tamaño cayó sobre las redes eléctricas en el barrio San Joaquín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué susto! Gigantesco árbol se desprendió de raíz en Laureles y afectó redes eléctricas
    Fotos de X @DAGRDMedellin.
    ¡Qué susto! Gigantesco árbol se desprendió de raíz en Laureles y afectó redes eléctricas

    Resumen: Un árbol de gran tamaño cayó en el barrio San Joaquín, en Laureles, afectando redes eléctricas. Bomberos Medellín atendieron la emergencia.

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    Un árbol de gran tamaño cayó este viernes 24 de julio en el barrio San Joaquín, en Laureles-Estadio, generando afectaciones sobre las redes eléctricas y complicaciones en la movilidad del sector.

    La emergencia ocurrió en la carrera 68A con calle 42A y fue atendida por una tripulación de Bomberos Medellín.

    De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el árbol se desprendió desde la raíz, levantando parte del andén y quedando inclinado sobre el cableado aéreo.

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    Pese a la emergencia, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, debido al riesgo generado por la caída del árbol y la afectación de las redes eléctricas, fue necesario asegurar el área mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores de atención.

    La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar transitar por este punto de Laureles y utilizar rutas alternas, ya que el paso podría presentar restricciones mientras se realizan las labores para retirar el árbol y verificar el estado de la infraestructura afectada.

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    Bomberos Medellín continúa trabajando en el sitio junto con las entidades competentes para restablecer las condiciones de seguridad y normalizar la movilidad.

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