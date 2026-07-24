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Resumen: Un árbol de gran tamaño cayó en el barrio San Joaquín, en Laureles, afectando redes eléctricas. Bomberos Medellín atendieron la emergencia.

¡Qué susto! Gigantesco árbol se desprendió de raíz en Laureles y afectó redes eléctricas

Un árbol de gran tamaño cayó este viernes 24 de julio en el barrio San Joaquín, en Laureles-Estadio, generando afectaciones sobre las redes eléctricas y complicaciones en la movilidad del sector.

La emergencia ocurrió en la carrera 68A con calle 42A y fue atendida por una tripulación de Bomberos Medellín.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el árbol se desprendió desde la raíz, levantando parte del andén y quedando inclinado sobre el cableado aéreo.

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Pese a la emergencia, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, debido al riesgo generado por la caída del árbol y la afectación de las redes eléctricas, fue necesario asegurar el área mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores de atención.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar transitar por este punto de Laureles y utilizar rutas alternas, ya que el paso podría presentar restricciones mientras se realizan las labores para retirar el árbol y verificar el estado de la infraestructura afectada.

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Bomberos Medellín continúa trabajando en el sitio junto con las entidades competentes para restablecer las condiciones de seguridad y normalizar la movilidad.

1 tripulación de #BomberosMedellín atiende caso por desplome de árbol en vía pública con afectación sobre redes eléctricas, Cra.68A x 42A, Comuna 11 Laureles, barrio San Joaquín, no se reportan lesionados. @movilidad_med recomienda tomar vías alternas a este lugar. pic.twitter.com/0vxjXEXOVp — DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) July 24, 2026

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