Resumen: Una adolescente fue aprehendida por su presunta participación en el homicidio de un líder social y gestor deportivo en El Carmen de Viboral, Antioquia.

La pelada que estaría detrás del asesinato de un líder social en El Carmen de Viboral fue capturada

Una adolescente conocida con el alias de ‘Yeral’ fue aprehendida por las autoridades por su presunta participación en el homicidio de líder social John Fredy Ramírez, reconocido gestor deportivo de El Carmen de Viboral, Antioquia.

La diligencia fue adelantada mediante una orden judicial en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento fue realizado por el Cuerpo Élite Policial de la DIJIN, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación del CTI de la Fiscalía. La menor deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, la adolescente sería integrante de la estructura criminal «Los Mesa», organización con presencia en los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro.

Según las autoridades, presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con la coordinación de actividades de tráfico local de estupefacientes.

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La investigación permitió establecer que la menor habría participado en la planeación del hurto y posterior asesinato de John Fredy Ramírez, crimen ocurrido el 6 de diciembre de 2024 en una zona rural de El Carmen de Viboral.

El caso generó amplio rechazo entre la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos debido al reconocimiento que tenía la víctima como líder social y gestor deportivo del municipio.

Con esta aprehensión, las autoridades consideran que se logra un avance importante en el esclarecimiento del homicidio y en la identificación de los presuntos responsables del crimen.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando acciones investigativas y operativas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para afectar las estructuras criminales que delinquen en Antioquia, fortalecer la seguridad en el departamento y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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