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    Medellín recibe a 17 gestoras sociales para el intercambio de estrategias en primera infancia y seguridad alimentaria

    ¡Intercambio de saberes por la niñez! Medellín recibió a las primeras damas de 17 ciudades capitales para compartir estrategias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín recibe a 17 gestoras sociales para el intercambio de estrategias en primera infancia y seguridad alimentaria

    Resumen: Primeras damas de 17 ciudades capitales visitan Medellín para conocer programas sociales como Buen Comienzo y Cero Hambre. Buscan replicar modelos exitosos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un esfuerzo por unificar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, Medellín se convirtió esta semana en el epicentro de la gestión social del país.

    En el marco de la Asamblea de Asocapitales, 17 primeras damas y gestoras sociales de ciudades como Cali, Pasto, Quibdó y Manizales, llegaron a la capital antioqueña con un objetivo claro: conocer de primera mano los modelos exitosos que han posicionado a la ciudad como un referente en atención integral.

    La jornada, liderada por la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, se centró en demostrar cómo la articulación entre el sector público y la ciudadanía puede convertir a la infancia en la principal ganadora de las políticas de Estado.

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    Durante el recorrido técnico, las representantes de las ciudades capitales visitaron proyectos insignia como los jardines “Buen Comienzo”, un modelo de atención a la primera infancia que combina educación, nutrición y cuidado especializado. Asimismo, conocieron la estrategia “Cero Hambre”, específicamente a través de la iniciativa “Gestor por un Día”, donde se evidenció la entrega de paquetes alimentarios a familias en situación de inseguridad.

    Para las visitantes, ver estos programas en funcionamiento permite aterrizar conceptos de política pública a realidades territoriales, buscando que la eficiencia administrativa sea la ficha ganadora en la lucha contra la desnutrición y el abandono estatal en sus propios municipios.

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    El encuentro no solo se limitó a visitas de campo, sino que incluyó conversatorios sobre la prevención de violencias sexuales y el fortalecimiento de vínculos familiares a través de la estrategia “Tejiendo Hogares”.

    Con este intercambio, se espera que la cooperación entre ciudades sea la fórmula ganadora para blindar a los niños, niñas y adolescentes de Colombia contra el maltrato, replicando entornos protectores que nazcan desde la experiencia vivida en las calles de Medellín.

    Medellín recibe a 17 gestoras sociales para el intercambio de estrategias en primera infancia y seguridad alimentaria

    Foto de cortesía

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