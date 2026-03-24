Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gracias a la reacción de las patrullas del cuadrante, el presunto agresor de 29 años fue capturado en flagrancia

Riña en el corazón de Medellín: Un herido y un capturado tras violento altercado en Estación Villa

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de intolerancia sacudió la tranquilidad del centro de Medellín en las últimas horas. En la carrera 56 con calle 54, en jurisdicción del barrio Estación Villa, una fuerte disputa entre dos hombres terminó con uno de ellos en el hospital y el otro bajo custodia policial.

Los hechos: Disputa en plena calle

De acuerdo con versiones extraoficiales, el altercado involucró a un hombre de 31 años y a un individuo de 29 años, este último oriundo de la ciudad de Pereira. Por causas que aún son materia de investigación, los sujetos pasaron de las agresiones verbales a las físicas en plena vía pública.

En medio de la riña, el hombre de 31 años sufrió lesiones de consideración, propinadas con arma cortopunzante que obligaron a su traslado inmediato a un hospital del norte de Medellín, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Gracias a la reacción de las patrullas del cuadrante, el presunto agresor de 29 años fue capturado en flagrancia segundos después del ataque.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de lesiones personales.