Juan David Arteaga asume la gerencia del Hospital General de Medellín

Resumen: Juan David Arteaga fue nombrado nuevo gerente del Hospital General de Medellín en medio de una deuda de $208.000 millones con las EPS.

En medio de un complejo panorama financiero, el Hospital General de Medellín tiene nuevo gerente. El alcalde Federico Gutiérrez designó al odontólogo Juan David Arteaga como nuevo director de la institución, tras la salida de María del Pilar Duque, en un momento marcado por una elevada cartera vencida y serias dificultades de liquidez.

El relevo en la dirección del Hospital General de Medellín se produce cuando el centro asistencial enfrenta una deuda cercana a los $208.000 millones de pesos, principalmente por obligaciones incumplidas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Esta situación ha impactado de manera directa la operación diaria del hospital, el pago a proveedores y la sostenibilidad de los servicios de salud.

El Hospital General de Medellín es uno de los principales referentes de atención en la ciudad y en el departamento de Antioquia, por lo que su situación financiera refleja las tensiones estructurales que atraviesa el sistema de salud en Colombia, caracterizado por retrasos en los giros, falta de recursos y una creciente presión sobre los hospitales públicos.

Ante este escenario, Arteaga asume el reto de estabilizar las finanzas, garantizar la continuidad de los servicios y mantener la atención a miles de pacientes que diariamente acuden a este centro de alta complejidad.

Un perfil con experiencia en el sector público

Juan David Arteaga cuenta con trayectoria en la administración del sistema de salud en Medellín. Antes de su nombramiento como gerente del Hospital General de Medellín, se desempeñó como gerente de Metrosalud y de Savia Salud, cargos desde los cuales tuvo contacto directo con la red pública hospitalaria y los desafíos financieros derivados del aseguramiento en salud.

Su experiencia en entidades del sector público será clave para enfrentar los problemas de liquidez que hoy afectan al hospital y para avanzar en estrategias que permitan mejorar el recaudo y la sostenibilidad financiera.

Desde la Alcaldía se espera que el nuevo gerente logre ordenar las finanzas y mantener la prestación de los servicios, mientras se buscan soluciones estructurales a la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país.

