Resumen: La Policía de Medellín capturó a Jorge, un ciudadano dominicano con circular roja de Interpol buscado por abuso de menores. Detalles del operativo internacional.

¡Se le acabó el escondite! Cae en Medellín un ciudadano dominicano que era buscado por Interpol por abuso de menores

La Policía Nacional confirmó la captura en Medellín de un ciudadano dominicano capturado mediante circular roja de Interpol, quien era requerido por las autoridades internacionales por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo tras un trabajo de cooperación entre la Policía colombiana, Interpol y organismos judiciales internacionales, lo que permitió ubicar al ciudadano extranjero y detenerlo sin que se registraran incidentes durante el operativo.

El hombre fue identificado como Jorge, de nacionalidad dominicana, sobre quien pesaba una notificación roja emitida por Interpol, el máximo mecanismo de búsqueda internacional para personas requeridas por delitos de alta gravedad. La orden tenía como objetivo responder ante la justicia por hechos relacionados con abuso sexual contra un menor.

Según informaron las autoridades, la captura del ciudadano dominicano capturado se dio gracias al intercambio oportuno de información y a labores de verificación adelantadas por unidades especializadas, que lograron establecer su ubicación en la capital antioqueña.

Desde la Policía se destacó que este resultado refleja el compromiso institucional para evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales utilicen el territorio colombiano como refugio o punto de evasión judicial. Asimismo, recalcaron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Fuerza Pública.

Tras su detención, el ciudadano extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites correspondientes para definir su situación jurídica y un eventual proceso de extradición, conforme a los tratados internacionales vigentes.

