¡Qué dolor! Gemelos de un año fallecieron tras estar 9 horas dentro de una camioneta

Un tragedia se presentó en Carolina del Sur, Estados Unidos, donde dos gemelos de tan solo un año de edad, habrían fallecido tras estar nueve horas dentro de una camioneta que se encontraba al interior de una guardería.

Los cuerpos fueron hallados en horas de la tarde del pasado miércoles por un hombre, quien de inmediato dio aviso a las autoridades. Los paramédicos llegaron a el lugar y declararon muertos a los bebés.

Las autoridades creen que los gemelos habrían estado dentro del vehículo por más de 9 horas. Según explicó la forense del Condado de Richland, Nadia Rutherford, la causa más probable de la muerte de los niños fue la exposición al calor.

Además, la forense manifestó que no quiso dar el nombre de los padres de los niños, pues no pretende criminalizarlos en caso de que el hecho se defina como un accidente.

“No podemos hablar sobre cómo o por qué dejaron a los niños en el vehículo durante tanto tiempo. Una vez más, por eso digo que si esto fue un desafortunado accidente, oramos para que la familia pueda encontrar la paz. Pero si fue un acto delictivo, ayudaremos a buscar justicia para estos bebés”, expresó la forense Nadia Rutherford en una rueda de prensa.

Las autoridades adelantan las investigaciones sobre lo sucedido con los gemelos. Por el momento, aún no hay arrestos.

