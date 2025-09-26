Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Siete integrantes del GDO 'El Mesa', incluido alias 'Ronal', cayeron en Rionegro. Son señalados como responsables del brutal homicidio de Daniel Atehortúa, hallado torturado.

Desarticulan el sicariato de ‘El Mesa’: Cae alias ‘Ronal’ y seis más por homicidio en Rionegro

En un contundente golpe contra el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘El Mesa’, la Policía Nacional capturó a siete de sus integrantes en Rionegro, Antioquia.

Todos son señalados como presuntos responsables del brutal homicidio de Daniel, un joven hallado sin vida dentro de bolsas plásticas en el barrio Quebrada Arriba el pasado 27 de julio.

Las investigaciones detallaron que Daniel desapareció horas antes de ser encontrado. Su cuerpo, que fue hallado con múltiples hematomas y signos de tortura, confirmó la hipótesis de un ataque violento con arma contundente.

Entre los capturados se encuentran el presunto jefe de sicarios, alias ‘Ronal’, y sicarios activos como alias ‘Gringo’, ‘Búcaro’, ‘Nelson’ y ‘Gafas’. También fue detenida alias ‘Angy’, cuya función era reportar los movimientos de la Fuerza Pública y coordinar la distribución de estupefacientes en la zona.

Con estas detenciones, las autoridades buscan desarticular la capacidad criminal de ‘El Mesa’, reduciendo su poder de intimidación, control territorial y la generación de rentas ilegales en Rionegro.

