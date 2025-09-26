Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Conozca los cierres viales en Medellín para este fin de semana por el Corredor Artístico y la Carrera de las Rosas, además de los cierres para el Criterium Medellín el 2 de octubre.

Prepare su viaje: Cierres viales en Medellín por eventos culturales y deportivos

La movilidad en Medellín presentará cierres viales en diferentes sectores durante este fin de semana y la semana entrante debido a la realización de importantes actividades culturales y deportivas.

Se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con antelación.

Cierres viales por eventos del fin de semana

Corredor Artístico de Amor y Amistad (Sábado 27 de septiembre):

Sector: Barrio Cataluña, Comuna 9-Buenos Aires. Desde la 1:00 a.m. del sábado hasta la 1:00 a.m. del domingo.

Vías cerradas (cierre total): Carrera 26C (entre calle 39 y 38B); calle 38B (entre carrera 26C y 27A); calle 38A (entre carrera 27A y 24D); y carrera 24D (entre calle 38A y calle 38).

Carrera de las Rosas 2025 (Domingo 28 de septiembre):

Horario: Cierre total de vías desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. El montaje de la salida comienza el sábado a las 8:00 p.m.

Recorrido: La salida será en la calle 44 (Avenida San Juan), a la altura de la Biblioteca de EPM, con llegada sobre la carrera 55 (Avenida del Ferrocarril), frente a la Plaza de la Libertad.

Programación: La carrera incluye distancias de 21K, 15K, 10K, 5K y 2K, con salidas escalonadas a partir de las 6:00 a. m.

Cierre programado para la próxima semana

Evento Ciclístico Criterium Medellín 2025 (Jueves 2 de octubre):

Horario: Cierres viales desde las 8:30 a. m. y hasta las 6:30 p. m.

Sector: Vías aledañas al edificio de EPM, Plaza Mayor, Parque de los Pies Descalzos, Teatro Metropolitano y Palacio de Exposiciones.

El montaje de la infraestructura comenzará a las 6:00 a.m. y el desmontaje se extenderá hasta la medianoche. El evento reunirá a aproximadamente 500 deportistas.

Se insta a la ciudadanía a utilizar vías alternas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito durante los periodos de cierres viales.

