¡Lo pudo salvar a tiempo! Ciudadano encontró un gavilán herido en Medellín

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Resumen: Un gavilán herido fue atendido en Medellín tras ser reportado por un ciudadano. El ave sufrió lesiones compatibles con una posible descarga eléctrica y recibe rehabilitación.

Un gavilán herido fue atendido por profesionales del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), luego de que un ciudadano lo reportara oportunamente en el sector de Laureles, en Medellín. El ave presentaba lesiones compatibles con una posible descarga eléctrica.

Al observar al animal en esta condición, el ciudadano decidió no manipularlo y se comunicó con la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Gracias a este procedimiento, el gavilán pudo permanecer en el lugar hasta la llegada de personal capacitado y posteriormente fue trasladado al CAVR, donde ingresó el pasado 22 de agosto.

Durante la valoración veterinaria, los profesionales encontraron que el gavilán herido mantenía una buena condición corporal, aunque una de sus extremidades tenía un compromiso grave. Debido a la afectación irreversible de uno de sus dedos, fue necesario realizar una amputación.

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Según las autoridades ambientales, este procedimiento no compromete la supervivencia del ave ni su capacidad para desarrollar comportamientos naturales.

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Actualmente, el animal permanece bajo tratamiento y recibe fisioterapia y manejo especializado para recuperar la mayor funcionalidad posible de sus extremidades.

El equipo veterinario realiza seguimiento permanente para evaluar su evolución y determinar los siguientes pasos dentro de su proceso de rehabilitación, incluida una eventual liberación cuando se encuentre en condiciones adecuadas.

El gavilán de cola corta, cuyo nombre científico es Buteo brachyurus, hace parte de la biodiversidad del Valle de Aburrá, aunque es una especie que no se observa con frecuencia. Como ave rapaz, cumple una función dentro de los ecosistemas al alimentarse de aves pequeñas, grandes insectos y pequeños vertebrados.

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