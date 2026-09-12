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    ¡Macabro hallazgo! Hallan a dos hombres amarrados y degollados en Andes

    Dos hombres aparecieron atados y degollados al lado del río Tapartó en Andes. Entérate de los detalles del hallazgo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Macabro hallazgo! Hallan a dos hombres amarrados y degollados en Andes
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Macabro hallazgo! Hallan a dos hombres amarrados y degollados en Andes

    Resumen: Dos hombres fueron hallados sin vida. Fueron hallados amarrados y degollados cerca del río Tapartó. Ya van 32 homicidios en Andes en lo que va del año.

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    El pasado viernes 11 de septiembre, la comunidad del sector La Camelia reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida tirados a la orilla del río Tapartó, en jurisdicción del municipio de Andes.

    De acuerdo con las primeras verificaciones judiciales, ambas víctimas masculinas se encontraban con las manos atadas y degollados por arma cortopunzante.

    Ante la gravedad de la escena, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se trasladaron hasta este corredor fluvial para realizar la inspección técnica de los cadáveres y recolectar pruebas que permitan esclarecer estos graves homicidios.

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    Por el momento, las autoridades locales confirmaron que la identidad de los dos ciudadanos permanece sin establecer, por lo que los restos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para las labores forenses correspondientes.

    Con este trágico suceso, la cifra total de homicidios en Andes ascendió a 32 casos en lo corrido del año, consolidando una preocupante racha de orden público en esta despensa cafetera del departamento.

    Organismos de seguridad mantienen las pesquisas en el sector La Camelia para determinar si las muertes obedecen a disputas territoriales entre estructuras al margen de la ley que operan en la subregión tras estos deplorables homicidios.

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