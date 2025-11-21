Resumen: Rescatan al alcalde de Chimichagua en un operativo del Gaula en Soacha. Cinco capturados y un arsenal incautado. El mandatario salió ileso.

Gaula de la Policía rescató al alcalde de Chimichagua tras ser secuestrado en Soacha

El rescate del alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, se logró en un operativo coordinado por unidades del GAULA de la Policía Nacional en Soacha, Cundinamarca.

El mandatario había sido secuestrado el pasado 20 de noviembre tras acudir a una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, citación que terminó siendo una trampa. El rescate del alcalde se efectuó en un parqueadero del barrio La Unión, donde era mantenido retenido.

Según las autoridades, Rocha Quintero viajó a Bogotá confiando en cerrar un negocio aparentemente favorable. Sin embargo, al llegar al lugar fue intimidado y privado de su libertad. Horas más tarde, familiares y funcionarios recibieron llamadas en las que el mismo alcalde solicitaba montos entre $50 y $100 millones de pesos sin ninguna explicación clara, lo que alertó de inmediato a sus allegados, quienes denunciaron la situación ante el Gaula.

Con esa información, la Policía activó un plan de búsqueda que incluyó labores de inteligencia, análisis técnico y seguimiento.

Estos esfuerzos permitieron ubicar con exactitud el parqueadero donde se encontraba. Al sitio ingresó un equipo especializado, que logró la liberación sin que el mandatario resultara herido.

Durante el operativo fueron capturadas cinco personas, entre ellas un menor de edad, presuntas responsables materiales del secuestro.

En un primer momento se detuvo a dos hombres en el parqueadero, y posteriormente, gracias a alertas de habitantes del sector, fueron ubicados otros tres sujetos que habían intentado huir por los techos.

En la intervención se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en X ante los hechos: “Felicitaciones a nuestra Policía Nacional y al Gaula. Con toda contra los criminales. Me alegra la liberación del alcalde de Chimichagua. Nunca debió haber sido secuestrado. Hay que recuperar la seguridad en todos los territorios de Colombia”.

Las autoridades reiteraron que la articulación operativa y el rápido reporte de la familia fueron determinantes para evitar un desenlace trágico.

