Con el juego de Atlético Nacional contra América de Cali en la noche del jueves 20 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, se cerró la primera fecha de la Liga BetPlay.

Esta fase definitiva arrancó con la victoria del Deporte Tolima ante Fortaleza 1-0, con lo que los pijaos son líderes gracias a que además son dueños del punto invisible.

En el segundo compromiso el turno fue para Atlético Bucaramanga que en su estadio Américo Montanini, derrotó 1-0 a Santa Fe, asumiendo así la segunda casilla del grupo B.

Por los lados del grupo A, la fase de cuadrangulares arrancó con la visita del DIM al Junior de Barranquilla.

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el cuadro tiburones logró derrotar al que ha sido el mejor equipo del año y el mejor del semestre.

Por su parte, también haciendo respetar su casa, Atlético Nacional, y por idéntico marcador le ganó a América de Cali 1-0 en un cerrado partido.

Con estos resultados, Deportes Tolima se convirtió en el único equipo visitante en sumar fuera de casa.

El grupo A lo lideran entonces Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, ambos con tres puntos e igualdad en la diferencia de goles.

El DIM y América de Cali cierran el A, sin puntos, y con necesidades para el segundo compromiso de esta fase.

¡Todos 1-0! Así arrancaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Por su parte, el grupo B lo libra Deportes Tolima, dueño del punto invisible, seguido por Atlético Bucaramanga.

Sin puntos lo cierran Independiente Santa Fe y Fortaleza, que, si quieren seguir con vida, tendrán que buscar una victoria en su siguiente salida.

La segunda fecha de los cuadrangulares arranca este sábado 22 de noviembre con Santa Fe recibiendo a Fortaleza en el estadio El Campín, desde las 5 de la tarde.

El mismo sábado el duelo de ganadores. Deportes Tolima recibe en el Manuel Murillo Toro a Atlético Bucaramanga en juego que promete ser vibrante, desde las 7:30 de la noche.

El domingo juegan los del grupo A. El clásico paisa abre la jornada. El duelo se disputará desde las 5:45 de la tarde.

A segunda hora, América de Cali recibe a Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero desde las 8 de la noche.

