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    ¡Le vaciaron la caleta a ‘Los Chatas’! Golpe millonario al microtráfico en San Rafael, Antioquia

    Las autoridades hallaron un depósito ilegal con miles de dosis de droga de Los Chatas en San Rafael.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le vaciaron la caleta a 'Los Chatas'! Golpe millonario al microtráfico en San Rafael, Antioquia
    Foto de X @GaulaMilitares.
    ¡Le vaciaron la caleta a ‘Los Chatas’! Golpe millonario al microtráfico en San Rafael, Antioquia

    Resumen: El GAULA Militar y el CTI hallaron un depósito de droga de Los Chatas en San Rafael. Incautaron marihuana, cocaína y munición por $200 millones.

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    Las autoridades asestaron un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en el Oriente antioqueño, tras el hallazgo de una importante caleta de sustancias ilícitas en la zona rural del municipio de San Rafael.

    Durante las primeras horas de la mañana de este viernes 24 de julio, tropas del Grupo GAULA Militar Oriente, en un trabajo coordinado con agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron un depósito ilegal de estupefacientes perteneciente a la organización delincuencial conocida como ‘Los Chatas’, evitando así su distribución en los barrios y sectores rurales de la localidad.

    En el lugar de los hechos, el personal militar y judicial incautó un arsenal de narcóticos listo para su comercialización, el cual incluía 12 libras de marihuana, 2.400 cigarrillos ya elaborados de la misma sustancia, 1.288 dosis de pasta base de coca y 214 dosis de clorhidrato de cocaína.

    De forma complementaria, las unidades hallaron material de guerra consistente en 60 cartuchos de munición y un proveedor para pistola de calibre nueve milímetros, aunque las autoridades confirmaron que durante la diligencia no se registraron capturas ni el decomiso de armas de fuego.

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    El balance de las fuerzas de seguridad indica que la destrucción de este depósito ilegal genera una afectación financiera cercana a los $200 millones de pesos para las arcas de la red criminal.

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