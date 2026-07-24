Resumen: El CTI capturó a alias '300' e intervino dos casas usadas para el tráfico de drogas en Bello. Inicia la extinción de dominio e incautan heroína.

Capturan a alias ‘300’ e intervienen plazas de vicio para extinción de dominio en Bello

Las autoridades asestaron un duro golpe a las redes del microtráfico que operaban en el norte del Valle de Aburrá tras la captura de Weimar, conocido en el ámbito criminal como alias ‘300’.

Durante la diligencia judicial realizada en el sector de El Tapón, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, apoyado por tropas del GAULA Militar y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, al igual que la Alcaldía de Bello, descubrió que dos propiedades eran empleadas para acopiar, procesar y expender estupefacientes.

Ante esta situación, se dio marcha a las acciones legales para aplicar la extinción de dominio sobre las estructuras inmobiliarias.

En medio del despliegue institucional se logró incautar un cargamento de heroína valorado en aproximadamente $120 millones de pesos.

El operativo no solo se enfocó en el aspecto represivo y judicial, sino que desplegó un componente de atención social integral para abordar la problemática social que rodeaba a estas plazas de vicio.

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Funcionarios municipales caracterizaron a 20 personas en condición de vulnerabilidad extrema que permanecían dentro de los predios, ofreciéndoles alojamiento temporal, apoyo psicológico a través del programa Sanamente e intervenciones enfocadas en la contención del consumo problemático de drogas.

Las dependencias de Gestión del Riesgo evalúan el deterioro de las edificaciones para contrarrestar cualquier amenaza estructural o sanitaria en la zona. Entretanto, las autoridades avanzan con el proceso de extinción cautelar sobre los predios, buscando asestar un golpe definitivo a las finanzas ilícitas de estos grupos delictivos y recuperar la tranquilidad de la comunidad.

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