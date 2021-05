Bomberos de Chicago, en Estados Unidos, acudieron a un incendio en un edificio, pero lo que llamó la atención fue la caída de un gato desde el quinto piso del edificio que estaba en llamas.

El felino sobrevivió la caída por lo que los internautas no dudaron en preguntar cuantas vidas le quedaran o llamarlo: «el gato volador».

Lea también: Le amputaron una pierna y dedos de los pies tras hacer una fiesta en un jacuzzi

Mientras los vecinos y bomberos miraban la magnitud de la llamas, el gato inesperadamente apareció saltando desde una ventana. «Nueve vidas para un gato que saltó del fuego. Aterrizó en el pasto, rebotó y se alejó», expresaron los bomberos en su cuenta de Twitter.

Se pudo conocer que ninguna personas resultó herida y las llamas lograron ser controladas a tiempo.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021