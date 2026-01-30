Gobierno anunció que el precio de la gasolina bajará $500 pesos en febrero

Resumen: El Gobierno bajará $500 a la gasolina en febrero para combatir la inflación. Sin embargo, el diésel subirá para particulares hasta $3.000 gradualmente.

El Gobierno Nacional confirmó que el precio de la gasolina en Colombia tendrá una reducción de $500 a partir del mes de febrero.

Según el Ministerio de Hacienda, esta decisión se toma gracias a una coyuntura favorable en la tasa de cambio y a la baja en los precios internacionales del crudo, lo que permite que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no se vea afectado.

El objetivo de la administración es que esta medida funcione como un alivio a la inflación, compensando a la sociedad por la realidad del mercado global.

El ministro de Hacienda fue enfático al señalar que se prevén reducciones mayores en los próximos meses.

“Las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones que van a impactar positivamente”, afirmó el funcionario, quien además criticó al Banco de la República por subir las tasas de interés, asegurando que bajar el combustible es una medida mucho más efectiva contra la inflación que las decisiones del emisor.

Sin embargo, no todo es celebración en las estaciones de servicio. Mientras la gasolina baja, el Gobierno ya puso en marcha el Decreto 1428 de 2025 para desmontar el subsidio al diésel (ACPM).

Este incremento será gradual pero contundente, especialmente para vehículos de uso particular, oficiales y diplomáticos, quienes verán alzas que podrían superar los $3.000 por galón en un periodo de seis meses.

La meta del Estado es eliminar lo que consideran subsidios ineficientes para priorizar la inversión en infraestructura y gasto social, aunque el gremio de distribuidores (Comce) advierte que los montos exactos por ciudad están pendientes de definición.

Este escenario genera una dualidad económica: por un lado, un respiro para quienes tanquean con corriente para mitigar la inflación en el transporte cotidiano; y por otro, una presión financiera para el parque automotor que utiliza ACPM.

