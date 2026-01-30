Resumen: ¡Medellín imparable! La capital antioqueña se consolidó como referente de empleo en 2025.

¡Sí hay ‘camello’! Medellín cerró el 2025 con una de las tasas de desempleo más bajas de Colombia

Colombia celebra una reducción general en la desocupación, y la capital antioqueña se le une. Medellín ha vivido un 2025 excepcional, consolidándose durante gran parte del año como la ciudad con el desempleo más bajo del país, marcando récords que no se veían hace décadas.

El empleo en la ciudad experimentó un crecimiento imparable, logrando que la desocupación cayera hasta el 6,4% en el trimestre julio-septiembre, la cifra más baja a nivel nacional en ese periodo.

Este impulso económico en el Valle de Aburrá se traduce en realidades concretas: solo a mediados de 2025 se reportó la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, cerrando el año con una tasa del 7,5% en diciembre, cifra que se mantiene muy competitiva y por debajo de la media nacional del 8,0%.

El motor de este empleo ha sido la industria manufacturera, seguida de cerca por el sector de los servicios y el comercio.

Además, la ciudad registra uno de los niveles de informalidad laboral más bajos del territorio colombiano, según los indicadores de la alcaldía.

El alcalde Federico Gutiérrez atribuyó el éxito a la articulación entre el sector público y privado. “Desde que llegamos nos pusimos a trabajar para dinamizar sectores como la innovación, la ciencia, la tecnología y el turismo”, afirmó el mandatario.

Con la caída en la tasa de desocupación juvenil y el fortalecimiento del empleo formal, Medellín inicia este 2026 como un referente de confianza institucional y bienestar social.

