Alias ‘Memín’, exjefe de las AUC aceptó 164 crímenes cometidos en Antioquia

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Resumen: Alias 'Memín' aceptó su responsabilidad en 164 crímenes cometidos entre 1996 y 2005 en Antioquia. Un juez especializado definirá la condena que deberá cumplir.

Alias ‘Memín’, exjefe del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia, aceptó su responsabilidad en 164 crímenes cometidos entre 1996 y 2005.

Tras reconocer su participación en estos hechos, será un juez especializado el encargado de definir la condena que deberá cumplir.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien recopiló evidencias que vinculan a alias ‘Memín, identificado como Luis Arnulfo, con múltiples delitos perpetrados cuando comandaba esa estructura paramilitar en Antioquia.

Los hechos ocurrieron principalmente en los municipios de Ebéjico y San Jerónimo, donde el excomandante de las AUC ejercía influencia.

Según el ente investigador, el procesado aceptó responsabilidad por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados y nueve casos de tortura en persona protegida.

Asimismo, reconoció su participación en cinco secuestros, cuatro casos de acceso carnal violento en persona protegida, dos lesiones en persona protegida y 11 hurtos calificados y agravados.

A estos hechos se suman los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, además del uso ilegal de uniformes e insignias.

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Entre los casos que hacen parte de la aceptación de cargos se encuentra el asesinato del exalcalde de Santa Fe de Antioquia, William de Jesús Rivera Brand, ocurrido el 23 de septiembre de 2001 en el municipio de San Jerónimo.

También figuran el homicidio del concejal Jaime Arturo Ramírez Arboleda, el asesinato del líder comunitario José Milagros Mena Gil y hechos relacionados con el reclutamiento de un menor de edad, violencia sexual y desplazamiento forzado de una familia en zona rural de Ebéjico.

Con la aceptación de responsabilidad de alias ‘Memín’, el proceso avanzará hacia la etapa de sentencia, en la que un juez determinará la pena correspondiente por los delitos reconocidos.

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