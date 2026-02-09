Medellín garantiza transporte gratuito para más de dos mil niños de Buen Comienzo

Resumen: Buen Comienzo garantiza transporte gratuito para más de 2.450 niños en Medellín, facilitando su acceso a jardines infantiles en comunas y corregimientos.

La Alcaldía de Medellín dio un paso clave para eliminar las brechas de acceso a la educación inicial. A través de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, se confirmó que más de 2.450 niñas y niños, entre los 2 y 5 años, ya cuentan con el servicio de transporte gratuito para asistir a sus jornadas pedagógicas.

Esta estrategia está diseñada para garantizar la permanencia de los menores en el sistema de atención integral, especialmente para aquellas familias que residen en zonas de difícil acceso o a grandes distancias de los jardines infantiles en 10 comunas y dos corregimientos de la ciudad.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que el apoyo es fundamental para asegurar que la lejanía no sea un impedimento para el desarrollo de la niñez.

Al reducir los costos de movilidad y los tiempos de desplazamiento, el programa busca que los padres y cuidadores no tengan excusas para interrumpir el proceso formativo de sus hijos.

“Este servicio asegura el acceso a la atención integral”, señaló la funcionaria, enfatizando que la permanencia escolar desde los primeros años es la base para el éxito educativo futuro en la ciudad.

El modelo de transporte opera bajo estrictos protocolos de seguridad. Debido a la geografía de algunos sectores, el servicio no es puerta a puerta, sino que se establecen puntos de encuentro estratégicos donde las familias entregan a los menores.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Fredrik Fodstad hace historia para Colombia en el debut del esquiatlón en Milán-Cortina 2026

Cada vehículo cuenta con una acompañante del equipo del centro infantil, lo que brinda total confianza a las familias. Sandra Hincapié, madre beneficiaria, resaltó que esta ayuda mejora la economía del hogar y les da tranquilidad, pues saben que sus hijos son recibidos y entregados bajo una supervisión constante y profesional que asegura su permanencia en el programa.

Actualmente, el beneficio impacta con fuerza en zonas rurales y urbanas periféricas. Sectores como San Cristóbal, con 257 beneficiarios, y Villa Hermosa, con 310, lideran las cifras de traslado. También se destacan coberturas importantes en comunas como San Javier, Robledo y los corregimientos de San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas.

Con esta iniciativa, Medellín reafirma su compromiso con la equidad, permitiendo que la población infantil más vulnerable reciba nutrición, educación y cuidado sin que el transporte sea una barrera.

Más noticias de Medellín