El colombiano Fredrik Fodstad debutó en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 ocupando el puesto 69 en la exigente prueba de esquiatlón.

Fredrik Fodstad hace historia para Colombia en el debut del esquiatlón en Milán-Cortina 2026

El esquiador colombiano Fredrik Fodstad marcó un hito en su carrera este domingo 8 de febrero al debutar oficialmente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

La exigente prueba de esquiatlón, celebrada en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, vio al representante nacional enfrentarse a un recorrido total de 20 kilómetros, divididos equitativamente entre los estilos clásico y libre.

La competencia inició con una salida masiva donde Fodstad mantuvo un ritmo constante durante el primer tramo.

Tras superar los primeros 1.5 kilómetros con un tiempo de 4:27.1, el colombiano se situó en la casilla 68 del grupo.

Al cierre de los 10 kilómetros iniciales bajo la técnica de estilo clásico, registró una marca de 28:50, manteniéndose en la misma posición de la clasificación general con una diferencia de poco más de cinco minutos respecto a la cabeza de carrera.

Tras una transición sin contratiempos para el cambio de equipo, Fodstad encaró los 10 kilómetros finales en estilo libre.

En el punto de control de los 11.8 kilómetros, el cronómetro marcó 35:03.3, situándolo en el puesto 69, posición que defendería con solidez hasta cruzar la línea de meta.

El podio de la jornada fue dominado por el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, quien se colgó el oro con un tiempo de 46:11, seguido por el francés Mathis Desloges y el noruego Martin Nyenget, quienes completaron los puestos de honor en una llegada de alta tensión.

La actividad para el atleta colombiano no se detiene en territorio europeo, pues su próxima cita está programada para este martes 10 de febrero en la modalidad de esprint clásico.

La jornada clasificatoria arrancará a las 3:55 a. m. hora de Colombia, donde Fodstad buscará un lugar en las rondas finales tras recorrer el circuito de 1.5 kilómetros, con la esperanza de seguir dejando en alto el nombre del país en estas justas invernales.

