‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

Con el objetivo de optimizar la calidad de los procesos formativos y el desarrollo seguro de jóvenes deportistas, la ‘Escuela de Talentos’ ha puesto en marcha un ciclo de capacitaciones y actualizaciones dirigido a los formadores que integran su programa.

Estos espacios de formación, desarrollados de manera virtual, buscan robustecer las competencias pedagógicas, metodológicas y legales de los entrenadores, esenciales para guiar a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 16 años.

La iniciativa promueve una interacción directa con profesionales especializados del programa, garantizando que los procesos de formación sean seguros, efectivos y estén plenamente adaptados al desarrollo integral de los jóvenes talentos.

El currículo de las capacitaciones se ha dividido en módulos a cargo del equipo médico y el equipo técnico, abordando temas de vital importancia para la formación de un deportista integral.

Entre los contenidos más destacados se encuentran el manejo del dolor y prevención de lesiones; crecimiento y desarrollo de los deportistas juveniles; estructuración de planes de entrenamiento y desarrollo de capacidades coordinativas.

Cada una de las conferencias está diseñada para tener una duración promedio de entre 1:30 y 2:00 horas.

Este acompañamiento especializado no solo facilita la actualización de conocimientos, sino que también fomenta el trabajo interdisciplinario y el valioso intercambio de saberes entre los participantes.

A través de esta estrategia de capacitación, la ‘Escuela de Talentos’ proyecta el fortalecimiento de la cantera deportiva del país.

El objetivo final es dotar a los entrenadores con las herramientas necesarias para impulsar y acompañar a los deportistas a lo largo de sus diferentes etapas de formación, asegurando así un futuro prometedor para el deporte nacional.

