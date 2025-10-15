Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

    • ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

    'Escuela de Talentos' lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil
    Escuela de Talentos capacita a entrenadores en desarrollo deportivo juvenil seguro, fortaleciendo metodologías, prevención de lesiones y la base del deporte nacional. Foto: Tomada de COC
    Compartir:
    • ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

    Resumen: La 'Escuela de Talentos' ha lanzado un ciclo de capacitaciones y actualizaciones virtuales para sus formadores, con el fin de optimizar la calidad y seguridad de los procesos formativos para jóvenes deportistas de 9 a 16 años. Esta iniciativa busca robustecer las competencias pedagógicas, metodológicas y legales de los entrenadores a través de módulos impartidos por profesionales especializados, que cubren temas cruciales como manejo del dolor, prevención de lesiones, crecimiento juvenil, estructuración de planes de entrenamiento y desarrollo de capacidades coordinativas, promoviendo el trabajo interdisciplinario y el intercambio de saberes para fortalecer la cantera deportiva del país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con el objetivo de optimizar la calidad de los procesos formativos y el desarrollo seguro de jóvenes deportistas, la ‘Escuela de Talentos’ ha puesto en marcha un ciclo de capacitaciones y actualizaciones dirigido a los formadores que integran su programa.

    Estos espacios de formación, desarrollados de manera virtual, buscan robustecer las competencias pedagógicas, metodológicas y legales de los entrenadores, esenciales para guiar a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 16 años.

    La iniciativa promueve una interacción directa con profesionales especializados del programa, garantizando que los procesos de formación sean seguros, efectivos y estén plenamente adaptados al desarrollo integral de los jóvenes talentos.

    El currículo de las capacitaciones se ha dividido en módulos a cargo del equipo médico y el equipo técnico, abordando temas de vital importancia para la formación de un deportista integral.

    Entre los contenidos más destacados se encuentran el manejo del dolor y prevención de lesiones; crecimiento y desarrollo de los deportistas juveniles; estructuración de planes de entrenamiento y desarrollo de capacidades coordinativas.

    ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

    Cada una de las conferencias está diseñada para tener una duración promedio de entre 1:30 y 2:00 horas.

    Este acompañamiento especializado no solo facilita la actualización de conocimientos, sino que también fomenta el trabajo interdisciplinario y el valioso intercambio de saberes entre los participantes.

    A través de esta estrategia de capacitación, la ‘Escuela de Talentos’ proyecta el fortalecimiento de la cantera deportiva del país.

    El objetivo final es dotar a los entrenadores con las herramientas necesarias para impulsar y acompañar a los deportistas a lo largo de sus diferentes etapas de formación, asegurando así un futuro prometedor para el deporte nacional.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡El Rey de los amistosos! Néstor Lorenzo extiende su racha sin derrotas fuera de casa con el empate ante Canadá

    ¡Épico! Óscar Tunjo conquista Road Atlanta con un dominio absoluto

    ¡Es hoy! El sueño de la primera final: Colombia desafía el invicto de Argentina en el Mundial Sub-20

    ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Duelo de rojos en el Atanasio! DIM puso en venta las boletas para el partidazo contra Santa Fe

    ¡Duelo de rojos en el Atanasio! DIM puso en venta las boletas para el partidazo contra Santa Fe

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali


    [grupos] [fixture items="7"]