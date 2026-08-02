¡GANAMOS! La nueva Miss Mundo Colombia es la antioqueña María José Rojas

La nueva Miss Mundo Colombia María José Rojas recibe la hermosa corona de manos de Andrea Romero, Miss Mundo Colombia 2025 2026, quien viajará en los próximos días A pocos días de viajar para representar a Colombia en Miss World

Resumen: La candidata paisa llegó pisando fuerte y no defraudó al departamento. Desde el inicio de la concentración, María José se había consolidado como una de las máximas favoritas del público y los expertos para llevarse el título nacional, un favoritismo que revalidó con creces durante la velada de elección y coronación.

Minuto30.com .- ¡Antioquia está de fiesta! La noche de este sábado 1 de agosto, la belleza, el carisma y el liderazgo de nuestra región brillaron con luz propia. María José Rojas Tabares, representante del departamento, fue coronada como la nueva Miss Mundo Colombia 2026/2027 y tendrá el inmenso honor de viajar a Tanzania para representar al país en el prestigioso certamen internacional.

La candidata paisa llegó pisando fuerte y no defraudó al departamento. Desde el inicio de la concentración, María José se había consolidado como una de las máximas favoritas del público y los expertos para llevarse el título nacional, un favoritismo que revalidó con creces durante la velada de elección y coronación.

Belleza con propósito: el sello de la nueva reina

La aspirante antioqueña logró cautivar al exigente jurado calificador y al público asistente gracias a una combinación impecable de talentos. Durante la noche final, sobresalió por su excepcional desenvolvimiento en la oratoria, su innegable elegancia y una sorprendente destreza vocal.

Sin embargo, el verdadero diferencial de María José fue el enfoque humanitario de su candidatura. Tras dos años de preparación continua y disciplinada, la joven paisa estructuró una propuesta basada en el liderazgo con impacto comunitario. Su convicción es clara: la representación de una reina de belleza debe trascender la estética tradicional para convertirse en un verdadero motor de transformación social.

Así quedó el cuadro de honor de Miss Mundo Colombia

La competencia estuvo reñida hasta el último minuto con la ronda de preguntas, donde la antioqueña selló su triunfo definitivo. El top 6 de la noche, que reunió a las mujeres más destacadas del país, quedó conformado de la siguiente manera:

Ganadora: Miss Mundo Antioquia (María José Rojas Tabares).

Virreina: Miss Mundo Magdalena.

Primera princesa: Miss Mundo Atlántico.

Segunda princesa: Miss Mundo Valle.

Tercera princesa: Miss Mundo Chocó.

Sexta finalista: Miss Mundo Bogotá.

Ahora, María José Rojas empacará maletas con destino a Tanzania, África, donde buscará traer la anhelada corona azul de Miss World para Colombia.

¡El mayor de los éxitos para nuestra soberana!

En contexto: Antioquia tiene representante de peso con María José Rojas, gran favorita a corona de Miss Mundo Colombia

Miss World 2027 en Tanzania

Tanzania ha asegurado oficialmente los derechos para ser la sede de la 74ª edición del certamen de Miss Mundo en mayo de 2027, lo que marca un hito histórico tanto para la nación como para el continente africano.

El acuerdo oficial confirma a Tanzania como el cuarto país de África en albergar este prestigioso evento —después de Sudáfrica, Seychelles y Nigeria— y la convierte en la primera nación de África Oriental y Central continental en lograrlo.