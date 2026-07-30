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    Antioquia tiene representante de peso con María José Rojas, gran favorita a corona de Miss Mundo Colombia

    María José Rojas Tabares se perfila como gran favorita para ganar Miss Mundo Colombia con su liderazgo, talento y proyecto social.

    Publicado por: Julian Medina

    Antioquia tiene representante de peso con María José Rojas, gran favorita a corona de Miss Mundo Colombia

    Resumen: Con base en la información divulgada, María José Rojas Tabares, Miss Mundo Antioquia, se perfila como una de las principales candidatas para ganar el certamen Miss Mundo Colombia gracias a un proceso de preparación de dos años enfocado en el liderazgo, el talento vocal y el compromiso social. Su destacado desempeño durante la concentración ha generado un fuerte respaldo popular, y de obtener el título nacional, proyecta celebrar el triunfo en su región durante la Feria de las Flores mientras se alista para representar al país a nivel internacional.

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    A pocos días de la gran final de Miss Mundo Colombia, la representante del departamento de Antioquia, María José Rojas Tabares, se ha consolidado como una de las candidatas con mayor opción para obtener el título nacional y representar al país en el certamen internacional.

    Durante el periodo de concentración, la aspirante antioqueña ha sobresalido ante el jurado y el público gracias a su desenvolvimiento en la oratoria, elegancia, destreza vocal y, de manera especial, por el enfoque humanitario de su candidatura. Tras dos años de preparación continua, la joven ha enfocado su propuesta en el liderazgo con impacto comunitario, bajo la premisa de que la representación de una reina debe transcender la estética para convertirse en un motor de transformación social.

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    El desempeño de María José ha despertado un amplio respaldo en plataformas digitales y entre la comunidad de su departamento, donde existe la expectativa de recuperar la corona nacional. De lograr el triunfo, la candidata ha expresado su deseo de retornar a Antioquia para celebrar el título con sus coterráneos en el marco de la Feria de las Flores.

    Las instancias finales del concurso definirán en las próximas jornadas a la nueva soberana, mientras Rojas Tabares mantiene una posición destacada dentro del grupo de finalistas.

    Antioquia tiene representante de peso con María José Rojas, gran favorita a corona de Miss Mundo Colombia

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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