Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Doce instituciones educativas fueron reconocidas como ganadoras de Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete 2026, concurso que alcanzó 9 millones de interacciones.

¡9 millones de interacciones! Estos son los 12 colegios que ganaron Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete

Doce instituciones educativas de Medellín y el Valle de Aburrá fueron reconocidas como ganadoras del concurso Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete 2026, una estrategia impulsada por la alcaldía y el Área Metropolitana para promover la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa contó este año con la participación de 193 establecimientos educativos públicos y privados, que desarrollaron campañas de comunicación y movilización enfocadas en la protección de la niñez y la generación de entornos seguros.

Según los organizadores, la edición 2026 alcanzó cifras históricas con 1.445 publicaciones y cerca de 9 millones de interacciones en redes sociales.

El concurso Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete evalúa aspectos como la creatividad, la apropiación del mensaje y la capacidad de generar conversaciones alrededor de la prevención de las violencias sexuales.

A través de videos, publicaciones y diferentes contenidos digitales, estudiantes, docentes y familias promovieron el respeto por el cuerpo, el reconocimiento de los derechos de la infancia y la importancia de denunciar cualquier forma de violencia.

Lea también: ¡Corrió, pero las cámaras lo delataron! Capturan a hombre tras robar a extranjero en El Poblado

La Primera Dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, destacó la amplia participación de las comunidades educativas y resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la conciencia colectiva sobre la prevención y detección del abuso sexual infantil.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las instituciones ganadoras fueron Antonio Derka, Lola González, Concejo de Medellín, IE Concejo Municipal, Emiliano García, Reino de Bélgica, Tomás Carrasquilla, I.P.N. Señora de la Presentación, Colegio Divino Salvador, Colegio Arenys del Mar, Primitivo Leal La Doctora y C.E.R. Claudina Múnera.

Como reconocimiento, los colegios seleccionados recibirán experiencias académicas, culturales y recreativas.

Entre los premios se incluyen un boot camp en Telemedellín, recorridos por el estadio Atanasio Girardot, entradas a parques recreativos, funciones de cine, implementos deportivos y actividades especiales.

Con estos resultados, Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete continúa consolidándose como una de las principales estrategias de prevención y sensibilización dirigidas a la protección de la niñez en Medellín y el Valle de Aburrá.

Más noticias de Medellín