Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gracias a las cámaras de seguridad de Medellín, la Policía capturó a un hombre señalado de participar en un presunto robo a extranjero en El Poblado.

¡Corrió, pero las cámaras lo delataron! Capturan a hombre tras robar a extranjero en El Poblado

La rápida reacción de las autoridades permitió frustrar un presunto robo a extranjero en el sector de El Poblado, en Medellín.

El procedimiento fue posible gracias al monitoreo realizado desde el sistema de videovigilancia de la Alcaldía, que detectó movimientos sospechosos y alertó de inmediato a unidades de la Policía Nacional.

Según la información entregada por las autoridades, operadores del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) observaron a varias personas desplazándose de manera apresurada en sentido sur-norte por la carrera 38 hacia la calle 10A.

Durante el seguimiento realizado a través de las cámaras, se identificó a un hombre que presuntamente intentaba escapar luego de participar en un robo a un extranjero ocurrido en la zona.

Lea también: ¡Los atraparon en plena huida! Dos adultos y dos menores fueron capturados tras asaltar negocio en El Poblado

Con los datos suministrados en tiempo real por los operadores, las patrullas de la Policía desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar e interceptar al sospechoso en la carrera 42 con la calle 10A.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante el procedimiento de registro, los uniformados encontraron en poder del hombre una pistola de baja letalidad. El elemento fue incautado y quedó a disposición de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

Tras su captura, el presunto implicado fue trasladado al Centro de Atención Inmediata (CAI) correspondiente para avanzar en el proceso de judicialización y definir su situación ante la autoridad competente.

Las autoridades señalaron que continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar si otras personas habrían participado en el robo a extranjero reportado en este sector de Medellín.

Más noticias de Medellín