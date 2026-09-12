Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella dio una semana a Defensa y Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de alias Pinocho.

¡Una semana y se acaba el plazo! De La Espriella ordenó coordinar sometimiento de alias ‘Pinocho’

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministros de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, coordinar en un plazo máximo de una semana el sometimiento a la justicia de alias ‘Pinocho’, luego de que este manifestara su intención de entregarse bajo determinadas condiciones.

La instrucción del mandatario fue divulgada a través de su cuenta de ‘X’, donde pidió a los funcionarios avanzar con el proceso dentro del plazo establecido.

De acuerdo con De La Espriella, la decisión se toma bajo la premisa de que su Gobierno no negociará con grupos criminales ni aceptará condiciones para su sometimiento.

Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’, es señalado como comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El hombre había expresado públicamente su disposición a someterse a la justicia, aunque planteó que debía contar con garantías y condiciones previamente establecidas.

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La solicitud se conoció después de que el presidente anunciara el fin de los diálogos y espacios sociojurídicos con grupos criminales. En ese contexto, el mandatario reiteró que quienes decidan abandonar las actividades ilegales podrán acogerse a las rutas institucionales disponibles.

La postura del Gobierno frente al caso de alias ‘Pinocho’ quedó marcada por la advertencia de que, si no se concreta su entrega y continúa enfrentándose al Estado y delinquiendo, las Fuerzas Militares deberán actuar en su contra dentro del marco de la ley.

El pronunciamiento también se produjo una semana después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’, durante una operación de las Fuerzas Militares en Riohacha, La Guajira.

Ahora, los ministerios de Defensa y Justicia deberán coordinar el proceso relacionado con alias ‘Pinocho’ durante el plazo de una semana establecido por el jefe de Estado.

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