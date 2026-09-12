Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Una semana y se acaba el plazo! De La Espriella ordenó coordinar sometimiento de alias ‘Pinocho’

    El Gobierno puso un plazo sobre la mesa después de que uno de los jefes de las ACSN, alias ‘Pinocho’ manifestara su intención de entregarse.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Una semana y se acaba el plazo! De La Espriella ordenó coordinar sometimiento de alias ‘Pinocho’
    Archivo
    ¡Una semana y se acaba el plazo! De La Espriella ordenó coordinar sometimiento de alias ‘Pinocho’

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella dio una semana a Defensa y Justicia para coordinar el sometimiento a la justicia de alias Pinocho.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministros de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, coordinar en un plazo máximo de una semana el sometimiento a la justicia de alias ‘Pinocho’, luego de que este manifestara su intención de entregarse bajo determinadas condiciones.

    La instrucción del mandatario fue divulgada a través de su cuenta de ‘X’, donde pidió a los funcionarios avanzar con el proceso dentro del plazo establecido.

    De acuerdo con De La Espriella, la decisión se toma bajo la premisa de que su Gobierno no negociará con grupos criminales ni aceptará condiciones para su sometimiento.

    Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’, es señalado como comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El hombre había expresado públicamente su disposición a someterse a la justicia, aunque planteó que debía contar con garantías y condiciones previamente establecidas.

    Lea también: Alexander Cossio presenta en la Fiesta del Libro de Medellín su obra «El superhéroe de los sueños»

    La solicitud se conoció después de que el presidente anunciara el fin de los diálogos y espacios sociojurídicos con grupos criminales. En ese contexto, el mandatario reiteró que quienes decidan abandonar las actividades ilegales podrán acogerse a las rutas institucionales disponibles.

    La postura del Gobierno frente al caso de alias ‘Pinocho’ quedó marcada por la advertencia de que, si no se concreta su entrega y continúa enfrentándose al Estado y delinquiendo, las Fuerzas Militares deberán actuar en su contra dentro del marco de la ley.

    El pronunciamiento también se produjo una semana después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’, durante una operación de las Fuerzas Militares en Riohacha, La Guajira.

    Ahora, los ministerios de Defensa y Justicia deberán coordinar el proceso relacionado con alias ‘Pinocho’ durante el plazo de una semana establecido por el jefe de Estado.

    Más noticias de Colombia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.