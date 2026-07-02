Resumen: El empalme entre Petro y De La Espriella comenzó oficialmente en la Casa de Nariño. José Manuel Restrepo pidió al Gobierno no presentar una nueva reforma tributaria.

Arrancó el empalme entre Petro y De La Espriella: hubo petición clave al Gobierno

El empalme entre Petro y De La Espriella comenzó oficialmente este jueves 2 de julio con una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, donde delegados del Gobierno saliente y del presidente electo iniciaron el proceso de transición de la administración nacional.

El encuentro, programado para las 10:00 de la mañana, estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del equipo del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante la instalación se definieron los canales de comunicación, la metodología de trabajo y el cronograma que orientará las labores de ambos equipos hasta el 27 de julio.

En medio del inicio del empalme, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió al Gobierno actual abstenerse de presentar una nueva reforma tributaria durante la instalación del Congreso el próximo 20 de julio.

Según indicó, esa decisión debería quedar en manos de la administración entrante para que defina su propia estrategia de ajuste fiscal.

Restrepo también aseguró que el proceso de transición estará marcado por la revisión detallada de la información entregada por las diferentes entidades del Estado. Señaló que el equipo designado realizará las verificaciones, alertas y actuaciones que considere necesarias con el propósito de garantizar la transparencia durante el cambio de gobierno.

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Asimismo, explicó que la propuesta metodológica contempla la conformación de comités sectoriales integrados por representantes de ambos gobiernos, los cuales comenzarán a trabajar desde este viernes con el fin de recopilar la información necesaria sobre cada cartera y entidad nacional.

Por su parte, el ministro Germán Ávila afirmó que el proceso se desarrollará dentro del marco constitucional y legal, respetando las competencias del Gobierno en ejercicio hasta el final del actual mandato. Agregó que el objetivo es facilitar la entrega de información para que la nueva administración pueda preparar el inicio de su gestión.

El empalme entre Petro y De La Espriella se desarrolla en medio de diferencias públicas entre ambas administraciones, especialmente por los anuncios del presidente electo sobre una auditoría forense a la gestión del Gobierno saliente y las advertencias de algunos funcionarios sobre el alcance que debe tener este proceso institucional.

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