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Resumen: Galán y De la Espriella sostuvieron su primera conversación tras las elecciones y acordaron trabajar de manera conjunta por los principales proyectos de Bogotá.

Primer acercamiento entre Galán y De la Espriella: esto acordaron para Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvieron este miércoles 24 de junio, su primera conversación oficial tras las elecciones presidenciales, en un diálogo que ambos calificaron como positivo y enfocado en el trabajo conjunto por la capital del país.

Según informó el mandatario distrital, durante el encuentro telefónico se abordó la necesidad de avanzar de manera coordinada en proyectos estratégicos para Bogotá una vez inicie el nuevo gobierno nacional el próximo 7 de agosto.

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De acuerdo con lo expresado por el alcalde, la prioridad será impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

“Fue una conversación corta pero positiva. Tanto Abelardo de la Espriella como yo estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, manifestó Galán a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente electo reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con Galán y respaldar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la capital.

El acercamiento entre Galán y De la Espriella se produce en un momento clave para Bogotá, que actualmente desarrolla importantes obras de movilidad e infraestructura, entre ellas la construcción de la primera línea del Metro y la implementación de nuevas estrategias urbanas asociadas al sistema de transporte masivo.

Aunque no se conocieron detalles específicos de todos los temas tratados, el encuentro dejó un mensaje de cooperación institucional. Tanto el alcalde como el presidente electo coincidieron en que las diferencias políticas no deben interferir en los proyectos que impactan directamente a los habitantes de la ciudad.

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Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fue una conversación corta pero positiva: tanto @ABDELAESPRIELLA como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2026

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