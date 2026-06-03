Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    María Valentina Montoya desapareció en el municipio de Copacabana

    La desaparición ocurrió el 1 de junio en el Barrio Tobón Quintero

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA VALENTINA MONTOYA RUEDA
    María Valentina Montoya desapareció en el municipio de Copacabana

    Resumen: María Valentina Montoya Rueda, una adolescente colombiana de 15 años, fue reportada como desaparecida. Se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Según la información disponible, no presenta señales particulares que faciliten su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    María Valentina Montoya Rueda, una adolescente colombiana de 15 años, fue reportada como desaparecida. Se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Según la información disponible, no presenta señales particulares que faciliten su identificación.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, una camiseta roja y chanclas azules. Estos elementos de vestuario constituyen las principales características conocidas para reconocerla.

    La desaparición ocurrió el 1 de junio de 2026 en el Barrio Tobón Quintero, ubicado en el municipio de Copacabana. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

    2 BOLETIN MARIA VALENTINA MONTOYA RUEDA scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.