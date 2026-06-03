María Valentina Montoya desapareció en el municipio de Copacabana

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Resumen: María Valentina Montoya Rueda, una adolescente colombiana de 15 años, fue reportada como desaparecida. Se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Según la información disponible, no presenta señales particulares que faciliten su identificación.

María Valentina Montoya Rueda, una adolescente colombiana de 15 años, fue reportada como desaparecida. Se identifica como mujer y es de nacionalidad colombiana. Según la información disponible, no presenta señales particulares que faciliten su identificación.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, una camiseta roja y chanclas azules. Estos elementos de vestuario constituyen las principales características conocidas para reconocerla.

La desaparición ocurrió el 1 de junio de 2026 en el Barrio Tobón Quintero, ubicado en el municipio de Copacabana. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes