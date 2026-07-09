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Resumen: La vivienda en Bogotá fue el primer tema que Carlos Fernando Galán abordó con el ministro designado Jaime Andrés Beltrán. El alcalde busca fortalecer el trabajo conjunto con el nuevo Gobierno.

Galán habló con el ministro de Vivienda designado: estos fueron los temas clave para Bogotá

La vivienda en Bogotá fue uno de los primeros temas que comenzó a abordar el alcalde Carlos Fernando Galán con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El mandatario confirmó que sostuvo una conversación con el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, con quien buscará fortalecer el trabajo conjunto para impulsar proyectos habitacionales en la capital.

A través de sus redes sociales, Galán calificó como una buena noticia el nombramiento de Beltrán y destacó que su experiencia como alcalde podría facilitar la articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales.

«Para Bogotá es una gran noticia que el nuevo gobierno tenga la visión de apoyar a las ciudades, y más con un ministro que tiene experiencia como alcalde», expresó el mandatario.

Durante el pronunciamiento, Galán aseguró que en los próximos días presentará al nuevo ministro los avances alcanzados por el Distrito en materia de vivienda, al tiempo que señaló que esos resultados se obtuvieron «sin el apoyo del gobierno nacional saliente».

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El alcalde agregó que, aunque la ciudad ha logrado avances importantes, estos podrían fortalecerse con una mayor articulación entre la Nación y el Distrito.

En ese sentido, manifestó que la administración está lista para trabajar con el ministro designado y con el presidente electo.

Actualmente, el programa Mi Casa en Bogotá supera los 27.449 subsidios asignados para compra de vivienda nueva, mejoramiento de inmuebles y apoyo al arrendamiento, priorizando a hogares de menores ingresos.

Además, la alcaldía de Bogotá recientemente a 45.688 hogares para participar en la Gran Feria de Vivienda 2026.

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