Resumen: El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cae presunto jíbaro en Sonsón con decenas de dosis de base de coca

Minuto30.com .- Un hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño, gracias a la oportuna denuncia ciudadana y al despliegue de las autoridades en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia.

El operativo se registró el pasado martes 7 de julio en el sector La Galería, luego de que integrantes del Grupo de Reacción de la Policía Nacional recibieran una alerta en el sector de La Plazuela. Una ciudadana informó detalladamente sobre las características de un sujeto que se dedicaba a comercializar sustancias ilícitas en la zona.

Al verificar el cuadrante, los uniformados localizaron al sospechoso. Tras realizarle un registro personal, le hallaron en su poder:

77 dosis de base de coca.

$56.000 en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, presuntamente producto de la venta del estupefaciente.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.