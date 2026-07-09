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    Cae presunto jíbaro en Sonsón con decenas de dosis de base de coca

    El operativo se registró el pasado martes 7 de julio en el sector La Galería, en el municipio de Sonsón

    Publicado por: SoloDuque

    sonson captura crimen
    Cae presunto jíbaro en Sonsón con decenas de dosis de base de coca

    Resumen: El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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    Minuto30.com .- Un hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño, gracias a la oportuna denuncia ciudadana y al despliegue de las autoridades en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia.

    El operativo se registró el pasado martes 7 de julio en el sector La Galería, luego de que integrantes del Grupo de Reacción de la Policía Nacional recibieran una alerta en el sector de La Plazuela. Una ciudadana informó detalladamente sobre las características de un sujeto que se dedicaba a comercializar sustancias ilícitas en la zona.

    cocaina en sonson

    Al verificar el cuadrante, los uniformados localizaron al sospechoso. Tras realizarle un registro personal, le hallaron en su poder:

    77 dosis de base de coca.

    $56.000 en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, presuntamente producto de la venta del estupefaciente.

    El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 08 Local de Sonsón, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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