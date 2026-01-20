El Ministerio del Deporte cerró 2025 con una ejecución histórica del 98,51 %, garantizando inversión y acceso deportivo en toda Colombia. Foto: cortesía Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte finalizó el año 2025 con un balance financiero histórico. Con corte al 31 de diciembre, la entidad registró una ejecución presupuestal del 98,51 %, lo que representa el compromiso de $447.386 millones sobre una asignación vigente de más de $449.600 millones.

Estas cifras reflejan una planeación estratégica y una gestión responsable de los recursos públicos destinados al sector durante la última vigencia.

Este resultado marca el nivel de ejecución más alto de los últimos tres años, mostrando una tendencia de mejora continua en la eficiencia administrativa.

Mientras que en 2023 la ejecución fue del 73,6 % y en 2024 alcanzó el 93,7 %, el cierre de 2025 destaca por optimizar el uso del presupuesto asignado, logrando casi la totalidad de sus metas financieras a pesar de contar con una asignación menor que en periodos anteriores.

En lo que respecta al rubro de inversión, los resultados fueron aún más contundentes. De los $400.000 millones dispuestos para este componente, el Ministerio logró comprometer el 99,12 %, asegurando que los recursos se transformaran en programas de acceso al deporte, recreación y actividad física en todo el territorio nacional.

Mindeporte entregó balance financiero de la ejecución presupuestal en el 2025

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, subrayó que este logro es fruto del trabajo articulado con el Gobierno Nacional y los distintos comités del país.

“El trabajo en equipo fue fundamental para llevar el deporte a todos los rincones de Colombia, especialmente a la población más vulnerable.

La articulación con los comités Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico permitió alcanzar grandes resultados para nuestros deportistas”, afirmó la funcionaria.

Más allá de las cifras, la gestión de 2025 se enfocó en garantizar condiciones de dignidad y disfrute del deporte para los colombianos a lo largo de su ciclo de vida.

Al llevar la oferta institucional a todas las regiones, el Ministerio reafirmó su compromiso con el desarrollo social, demostrando que una ejecución presupuestal eficiente es la herramienta clave para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas en los territorios.

