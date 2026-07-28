Resumen: El jugador iniciará su fase de inmovilización y posterior fisioterapia; por su parte el estratega verdolaga, Lucas González, busca las alternativas

¡Siete semanas de baja! El reporte médico que enciende las alarmas en el mediocampo de Atlético Nacional

Minuto30.com .- De cara al decisivo duelo frente a Tigres por la Copa Colombia, el departamento médico de Atlético Nacional, respaldado por los estudios de Cedimed, despejó las dudas y confirmó la prolongada ausencia de Rivero en las canchas.

Aunque en el entorno del equipo ya se tenía conocimiento sobre las molestias físicas del joven jugador, la gravedad de la lesión se mantuvo bajo reserva hasta este martes 28 de julio, día en el que se entregó el diagnóstico definitivo.

Parte médico

El reporte clínico especifica la naturaleza de la dolencia que aquejaba al jugador y que lo obligará a iniciar un estricto proceso de recuperación:

El diagnóstico oficial: Los exámenes radiológicos confirmaron que Elkin Rivero sufrió una fractura en el segundo metatarsiano de su pie derecho (conocido coloquialmente como uno de los «deditos» del pie).

Tiempo de incapacidad: Los especialistas han proyectado un tiempo de recuperación aproximado de siete semanas, lo que lo margina de una etapa crucial del calendario deportivo.

Tranquilidad en el marcador, preocupación en la nómina

La confirmación de esta baja llega en la previa del partido de vuelta por Copa Colombia ante Tigres. Cabe recordar que el cuadro verde paisa llega con una cómoda ventaja a este encuentro, luego de haber superado 2-0 al conjunto felino en el partido de ida, disputado el pasado 21 de julio en el estadio Cincuentenario.

Ahora, el jugador iniciará su fase de inmovilización y posterior fisioterapia; por su parte el estratega verdolaga, Lucas González, busca las alternativas en el banquillo para suplir la ausencia del talentoso mediocampista durante el próximo mes y medio de competencia.