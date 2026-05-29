Resumen: La salida del histórico editor de deportes Gabriel Meluk del diario El Tiempo no obedeció a una reestructuración empresarial como él aseguró, sino a múltiples denuncias por acoso sexual y laboral documentadas en una reciente investigación de la Revista Raya. Gracias a la intervención de la editora de Género, Jineth Bedoya, se recopilaron testimonios de al menos ocho mujeres que revelaron un patrón sistemático de tocamientos, comentarios inapropiados y represalias profesionales. Este escándalo desmorona la figura pública del periodista, quien construyó una imagen de superioridad moral desde la cual solía juzgar y tildar de "brutos" a los hinchas del fútbol, mientras que en la privacidad de la redacción presuntamente ejercía conductas abusivas e intimidatorias contra sus jóvenes compañeras de trabajo.

Gabriel Meluk, el que trata a los barras bravas de «brutos», habría salido de El Tiempo por presunto acoso

Esta semana, una sorpresiva noticia agitó el mundo del periodismo deportivo en Colombia. Gabriel Meluk, el histórico editor de la sección de Deportes del diario El Tiempo, anunció el miércoles su desvinculación tras 34 años en el medio, afirmando a través de sus redes sociales que la decisión obedecía a un proceso de «recorte y reestructuración» por parte de la empresa.

Sin embargo, una reveladora investigación de la Revista Raya, publicada este jueves, desmintió la versión del periodista y arrojó luz sobre un oscuro trasfondo: la verdadera causa de su salida serían múltiples y reiteradas denuncias por acoso sexual y laboral formuladas por periodistas, practicantes y extrabajadoras del diario.

Un secreto a voces que salió a la luz

De acuerdo con el informe de la Revista Raya, que recogió los testimonios anónimos de al menos ocho mujeres, las conductas de Meluk incluían tocamientos no consentidos, comentarios inapropiados sobre el físico, y un patrón de acercamientos incómodos especialmente dirigidos a reporteras jóvenes y estudiantes en práctica. Las denunciantes aseguraron que este comportamiento era un «secreto a voces» en la redacción, al punto de que a las nuevas ingresantes se les advertía: «Cuidado con Meluk, no le des confianza».

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El detonante que habría llevado a la salida del otrora editor deportivo fue una reunión interna, exclusiva para mujeres, convocada por Jineth Bedoya, editora de Género de El Tiempo. En ese espacio seguro, Bedoya invitó a las periodistas a compartir sus experiencias y dejar las quejas por escrito. Bedoya misma reveló que desde 2019 ya había reportado a Recursos Humanos quejas relacionadas con la conducta de Meluk, pero fue ahora, impulsadas por un contexto nacional donde las denuncias de acoso en medios de comunicación están tomando fuerza, que se recopilaron formalmente los testimonios a pedido de Luz Ángela Sarmiento (hija del propietario de la Casa Editorial, Luis Carlos Sarmiento).

Represalias y un clima de intimidación

Más allá del presunto acoso sexual, la investigación resalta un patrón sistemático de hostigamiento y castigo hacia quienes se negaban a las pretensiones o cuestionaban al editor. El documento subraya la lógica perversa que imperaba: «El ‘no’ tiene consecuencias. Se pasa de los halagos a los castigos, de la promesa al castigo silencioso”.

Entre las represalias denunciadas por las víctimas se encuentran sobrecargas laborales injustificadas, asignación de tareas humillantes, gritos, aislamiento y el bloqueo de oportunidades profesionales. Las mujeres relataron que durante años optaron por guardar silencio ante el temor de perder sus empleos y por asumir que «así funcionaban las cosas» en un medio tradicionalmente dominado por hombres, evidenciando una complicidad estructural dentro de la redacción.

De la soberbia con los hinchas a las acusaciones de acoso

La caída de Gabriel Meluk contrasta fuertemente con la imagen pública y el estilo que mantuvo durante décadas. Como analista y figura del periodismo deportivo, Meluk solía proyectar un perfil autoritario frente al fútbol, a menudo expresándose con desdén hacia las barras populares, a quienes llegaba a calificar en ocasiones como irracionales o «brutos», apelando a una superioridad moral para juzgar el comportamiento de los hinchas en los estadios.

Hoy, ese estatus intocable se desmorona frente a un informe que expone un comportamiento profundamente abusivo puertas adentro de la redacción. Mientras comunicadoras como la presentadora Juanita Gómez han alzado la voz señalando que «no fue un malentendido ni un caso aislado, fue algo que se repitió durante años», Meluk y El Tiempo han optado por el silencio. Al ser contactado por los investigadores sobre las graves acusaciones en su contra, el periodista se aferró a su versión del despido por «reestructuración» y se negó a dar explicaciones.

Gabriel Meluk, el que trata a los barras bravas de «brutos», habría salido de El Tiempo por presunto acoso