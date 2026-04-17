Resumen: Para quienes necesiten llegar a la centralidad del corregimiento de Santa Elena, la recomendación es transitar por la Variante Palmas

¡Paciencia! Continúa el cierre total en la vía a Santa Elena por desprendimiento de material

Minuto30.com .- La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó en la mañana de este viernes, 17 de abril, que se mantiene el cierre total de la vía hacia el corregimiento de Santa Elena. La emergencia, que afecta ambos sentidos del corredor vial, se registra a la altura del kilómetro 11+200, específicamente en el sector conocido como el Mirador de Santa Elena, debido a un desprendimiento de material sobre la calzada.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la entidad sobre las 7:58 a.m., la restricción vehicular sigue vigente. Cabe destacar que este cierre se implementó desde las 11:00 de la noche del pasado jueves, 16 de abril, momento en el que se reportó la novedad en el terreno.

Ante esta situación, y con el fin de mitigar el impacto en la movilidad de los habitantes y visitantes de la zona, las autoridades viales han sugerido las siguientes rutas alternas:

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Para quienes necesiten llegar a la centralidad del corregimiento de Santa Elena, la recomendación es transitar por la Variante Palmas y posteriormente tomar los desvíos habilitados por las vías de las veredas Pantanillo o Perico.

Se recomienda a los conductores planear su viaje con anticipación, transitar con extrema precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Concesión y la Gobernación de Antioquia para conocer el momento exacto en el que se logre habilitar nuevamente el paso seguro por este importante tramo.