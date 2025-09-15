¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se alzó con la medalla de plata en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, celebrada en París el 13 y 14 de septiembre.

En la jornada del sábado, Barajas dominó la ronda de clasificación de las barras paralelas, logrando una puntuación de 15.033, destacándose con una dificultad de 6.100 y una ejecución de 8.933.

En esta fase, superó al británico Joe Fraser (14.500) y a su compatriota Yan Dairo Zabala, que ocupó el tercer lugar (14.300).

La final, que tuvo lugar el domingo, vio a Barajas repetir su excelente desempeño. Con una rutina de 6.100 de dificultad y una ejecución de 8.233, el colombiano obtuvo una puntuación de 14.333, asegurando la segunda posición del podio.

El primer lugar fue para Joe Fraser, con un total de 14.533, mientras que el suizo Florian Langenegger se quedó con el bronce al sumar 13.900. Yan Zabala, por su parte, finalizó en el octavo puesto con 12.033.

Además de su éxito en las barras paralelas, Barajas también se destacó en la barra fija, clasificando en sexta posición con 13.733.

En la final de este aparato, el colombiano consiguió el quinto lugar con una puntuación de 14.200. El podio fue liderado por el italiano Carlo Mancchini (14.433), seguido por el francés Kevin Carvalho (14.366) y el taiwanés Tang Chia-Hung (14.366).

Esta competencia en París fue la cuarta de las cinco estaciones del World Challenge Cup 2025, que previamente se desarrolló en Varna, Koper y Tashkent.

