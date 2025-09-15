Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

    • ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

    ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial
    Ángel Barajas gana plata en Copa del Mundo. El gimnasta colombiano se destaca en barras paralelas y barra fija. Foto: Tomada de COC / Cortesía Fédération Française de Gymnastique
    Compartir:
    • ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

    Resumen: El gimnasta colombiano Ángel Barajas se destacó en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en París, donde consiguió la medalla de plata en las barras paralelas. Barajas impresionó tanto en la fase de clasificación, donde se ubicó en el primer lugar con una puntuación de 15.033, como en la final, donde repitió su excelente desempeño para asegurar el segundo puesto con una nota de 14.333, superado solo por el británico Joe Fraser. Además de su éxito en las barras paralelas, Barajas también tuvo una notable participación en la barra fija, finalizando en el quinto lugar en la final de este aparato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El gimnasta colombiano Ángel Barajas se alzó con la medalla de plata en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, celebrada en París el 13 y 14 de septiembre.

    En la jornada del sábado, Barajas dominó la ronda de clasificación de las barras paralelas, logrando una puntuación de 15.033, destacándose con una dificultad de 6.100 y una ejecución de 8.933.

    En esta fase, superó al británico Joe Fraser (14.500) y a su compatriota Yan Dairo Zabala, que ocupó el tercer lugar (14.300).

    La final, que tuvo lugar el domingo, vio a Barajas repetir su excelente desempeño. Con una rutina de 6.100 de dificultad y una ejecución de 8.233, el colombiano obtuvo una puntuación de 14.333, asegurando la segunda posición del podio.

    ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

    El primer lugar fue para Joe Fraser, con un total de 14.533, mientras que el suizo Florian Langenegger se quedó con el bronce al sumar 13.900. Yan Zabala, por su parte, finalizó en el octavo puesto con 12.033.

    Además de su éxito en las barras paralelas, Barajas también se destacó en la barra fija, clasificando en sexta posición con 13.733.

    En la final de este aparato, el colombiano consiguió el quinto lugar con una puntuación de 14.200. El podio fue liderado por el italiano Carlo Mancchini (14.433), seguido por el francés Kevin Carvalho (14.366) y el taiwanés Tang Chia-Hung (14.366).

    Esta competencia en París fue la cuarta de las cinco estaciones del World Challenge Cup 2025, que previamente se desarrolló en Varna, Koper y Tashkent.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Gimnasia rítmica colombiana brilla en Bolivia con tres medallas sudamericanas

    ¡Cuestión de familia! Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle

    Jiu-Jitsu colombiano brilla en Panamá con múltiples medallas de oro

    Dayro Moreno recibe el ‘pastelazo’ más viral del año y se lo toma con humor

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

    ¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

    ¿Qué le parecen? Estos son los 11 de Gandolfi para recibir al equipo de Leonel

    ¿Qué le parecen? Estos son los 11 de Gandolfi para recibir al equipo de Leonel


    [grupos] [fixture items="7"]