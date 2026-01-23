Fundación San José se declara “víctima” tras escándalo de títulos falsos

Resumen: La Fundación San José se defiende por el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero. Denuncian ser víctimas de fraude mientras el Congreso señala un cartel de diplomas.

La universidad donde los diplomas parecen brotar por arte de magia, la Fundación Universitaria San José ha salido a decir que ellos son las ‘víctimas’ del escándalo de los títulos.

Este viernes 23 de enero, la institución emitió un comunicado tras el polémico fraude que dejó a Juliana Guerrero, la casi viceministra de Juventudes, con los crespos hechos y un cartón de dudosa procedencia.

Según la universidad, ellos no son los victimarios, sino las víctimas de una red que falsifica documentos, asegurando que fueron los primeros en correr a la Fiscalía a denunciar las inconsistencias en los pagos de Guerrero.

La congresista Jennifer Pedraza destapó que la hoja de vida de Guerrero se “actualizó” más rápido que una aplicación de celular, incluyendo títulos de contaduría que antes no existían.

Lo más curioso es que los diplomas tienen fecha del 1 de julio de 2025, pero las facturas electrónicas por los derechos de grado y matrículas se pagaron semanas después. Un milagro académico donde primero te gradúas y después miras cómo pagas el curso, todo esto sin haber presentado siquiera las pruebas Saber Pro, requisito que Guerrero se habría saltado.

Este hecho se suma a que recientemente la congresista Catherine Juvinao ya puso sobre la mesa otros 24 casos que tendrían la misma modalidad.

Ante semejante “cartel de los títulos”, la San José anunció con bombos y platillos que ahora usarán inteligencia artificial para que no los vuelvan a engañar.

Mientras el fundador Francisco Pareja pide celeridad y jura transparencia, la sombra de la corrupción salpica directamente al Ministerio de la Igualdad, donde Guerrero planeaba aterrizar con su título exprés.

Por ahora, la universidad dice estar en plena disposición de colaborar con el Ministerio de Educación.

