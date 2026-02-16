Resumen: Tras seis horas de bloqueo, finalizó la retención de funcionarios en el CAN. Comunidades del Cauca permitieron la salida de trabajadores del DANE y ministerios.

Tensión en Bogotá: comunidades del Cauca bloquearon el CAN y retuvieron a funcionarios

Tras una tarde marcada por la incertidumbre y la tensión, recientemente se confirmó que se acaba la retención de más de 1.500 servidores públicos en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

Los manifestantes pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) decidieron levantar los bloqueos que mantenían cerradas las salidas de entidades como el Ministerio de Educación y el DANE, permitiendo que los empleados, que permanecieron atrapados por más de seis horas, finalmente pudieran abandonar las instalaciones.

La noticia del fin de la retención llega luego de una jornada crítica en la que el Distrito y los propios trabajadores denunciaron agresiones y el uso de métodos de presión extremos para llamar la atención del Gobierno Nacional.

Aunque los manifestantes han permitido la apertura de las puertas, la zona del CAN continúa con una fuerte presencia de autoridades y dificultades en la movilidad, mientras se verifica que todos los funcionarios hayan podido salir de sus oficinas sin afectaciones a su integridad física.

Por ahora, se espera que el Ministerio del Interior confirme si la liberación de los accesos es producto de un acuerdo preliminar para establecer la mesa de trabajo que las comunidades exigían.

Los más de 750 integrantes de las delegaciones afrodescendientes y campesinas, que llegaron desde el Cauca, permanecen en las inmediaciones bajo el monitoreo de la Secretaría de Gobierno, mientras la ciudad recupera lentamente la normalidad.

