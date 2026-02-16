Resumen: Un traje utilizado como “arbusto” en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, fue puesto a la venta en internet por 5.000 dólares. La pieza, que simulaba caña de azúcar y hacía parte de la escenografía humana del show, incluye el vestuario completo y accesorios usados en ensayos. Mientras algunos lo consideran una reliquia cultural del histórico espectáculo, otros cuestionan el elevado precio por un elemento de utilería.

¡Ni que fuera de oro! Ofrecen a la venta un “arbusto” del show de Bad Bunny en el Super Bowl por una suma insólita

Lo que para millones de espectadores fue apenas un detalle dentro de una puesta en escena monumental, hoy se convirtió en objeto de deseo —y de debate— en internet. Uno de los trajes utilizados durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, en el que Bad Bunny encabezó una presentación histórica, fue puesto a la venta por 5.000 dólares.

La pieza corresponde al disfraz que simulaba un arbusto de caña de azúcar y que integró la escenografía del show. Aunque en pantalla muchos de estos personajes permanecieron inmóviles, su función fue esencial en la construcción del paisaje visual que acompañó la narrativa artística del cantante puertorriqueño.

Qué incluye el traje

De acuerdo con la publicación en línea, el atuendo se ofrece en talla mediana y en estado “excelente”. El conjunto incorpora el pasamontañas, arnés de hombros, sudadera verde, guantes y las extensiones cubiertas con césped sintético que daban forma al efecto vegetal. También se incluyen accesorios utilizados durante los ensayos, como un radio con auriculares, además de una bolsa conmemorativa entregada al equipo tras la presentación.

El precio fijado —5.000 dólares, más de 18 millones de pesos colombianos al cambio actual— ha generado reacciones encontradas: mientras algunos fanáticos consideran que se trata de una reliquia de un evento cultural sin precedentes, otros cuestionan el valor económico asignado a un elemento de utilería.

Más que escenografía: un símbolo cultural

Lejos de ser un recurso decorativo aleatorio, los “arbustos” respondían a un concepto cuidadosamente diseñado. Según integrantes del equipo artístico consultados por la revista Vogue, la elección de la caña de azúcar fue deliberada y estuvo vinculada a la historia social y económica de Puerto Rico.

La caña representa uno de los cultivos más influyentes en la isla, asociado tanto al desarrollo productivo como a episodios de explotación laboral durante periodos coloniales. Bajo esa lectura, los performers que encarnaban los campos de cultivo funcionaban como una metáfora visual dentro del homenaje cultural que marcó el espectáculo.

Un montaje de gran escala

El show reunió a más de 300 bailarines y performers, seleccionados bajo criterios físicos y técnicos específicos. Segun medios internacionales, quienes interpretaron a los llamados “Grass Bunnies” debían cumplir requisitos de estatura, resistencia física —capaces de cargar entre 13 y 18 kilos— y experiencia en formación escénica.

El traje, además de pesado, limitaba la visibilidad, lo que exigía disciplina y precisión coreográfica. La instrucción principal era clara: no distraer del mensaje central. Permanecer casi inmóviles era parte del guion.

La presentación fue, además, una de las más vistas en la historia reciente del evento deportivo, con una audiencia estimada de 135 millones de personas a nivel global y una puesta en escena predominantemente en español, algo inusual para el espectáculo de medio tiempo.

De escenario global a objeto de colección

Mientras la oferta sigue circulando y suma comentarios en redes, el debate va más allá del precio. Para algunos, se trata de una pieza histórica digna de colección; para otros, es una muestra de los excesos de la cultura pop contemporánea. Lo cierto es que, para quien esté dispuesto a pagar miles de dólares, ese “arbusto” dejó de ser simple vestuario y se convirtió en un fragmento tangible de un espectáculo que marcó conversación global.