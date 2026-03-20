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Resumen: Fiscalía desarticuló red de tráfico de migrantes en El Dorado. Funcionarios de Migración Colombia usaban pasaportes de terceros para evadir controles.

Caen funcionarios de Migración y de la UNP que pasaban extranjeros ‘por debajo de la mesa’ en El Dorado

En el aeropuerto El Dorado, Bogotá, operaba una red criminal dedicada al tráfico de personas que contaba con “ayuda interna”.

Este viernes 20 de marzo, la Fiscalía General de la Nación reveló la captura de cuatro funcionarios, entre ellos tres agentes de Migración Colombia y uno de la UNP, quienes aprovechaban sus cargos para facilitar el ingreso y salida irregular de extranjeros procedentes de China, Vietnam y México.

Según la investigación, estos sujetos permitían que los migrantes esquivaran los filtros de seguridad o, en muchos casos, utilizaban pasaportes auténticos de terceros para registrar movimientos migratorios falsos en el sistema.

Los implicados suplantaban identidades de ciudadanos de Hong Kong y China mediante el uso de papeles de terceros, evadiendo cualquier alerta en los módulos de control donde ellos mismos trabajaban.

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Los capturados fueron identificados como Johan Alexander, Johan Mauro, Cristian Camilo y Efraín Collazos, a quienes se les imputaron delitos que van desde tráfico de migrantes hasta falsedad ideológica en documento público.

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Durante las capturas en Bogotá y Sogamoso, las autoridades hallaron incluso munición sin permiso en poder de uno de los implicados.

Aunque la Fiscalía solicitó cárcel, un juez de garantías les otorgó medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso.

Este golpe, realizado con apoyo del HSI de Estados Unidos, deja en evidencia la vulnerabilidad de los filtros migratorios cuando la corrupción se infiltra en las instituciones.

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