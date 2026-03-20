Resumen: Alias “El Mono Gerly” fue extraditado desde España a Colombia. Es señalado como presunto cerebro financiero del ELN.

Alias ‘El Mono Gerly’ fue extraditado a Colombia: señalado como el cerebro financiero del ELN

El señalado cabecilla financiero del ELN, Gerly Sánchez, conocido como alias ‘El Mono Gerly’, ya se encuentra en Colombia tras ser extraditado desde España, en un proceso que había sido solicitado por el Gobierno nacional semanas atrás.

El hombre llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue recibido por unidades de la Policía Nacional y quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos que se le atribuyen.

La extradición se concretó luego de que el gobierno de España autorizara su entrega, tras su captura en Madrid a finales de 2025.

Alias ‘El Mono Gerly’ es señalado por las autoridades como presunto integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN y habría desempeñado un papel clave en las finanzas ilegales de esa organización, especialmente en operaciones de lavado de activos.

El propio presidente Petro lo ha descrito como uno de los principales lavadores de dinero al servicio de esa guerrilla y como pieza de lo que ha denominado la “Junta del Narcotráfico”.

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Según las investigaciones, Sánchez Villamizar habría estado vinculado durante años a estructuras del ELN, participando presuntamente en redes de financiamiento ilegal a través de empresas fachada, rutas del narcotráfico y movimientos de dinero a nivel internacional.

Con su llegada al país, el señalado deberá enfrentar los procesos judiciales en su contra, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de sus presuntos nexos y el alcance de sus actividades dentro de las redes del narcotráfico.

La @PoliciaColombia hizo efectiva en el Aeropuerto El Dorado la extradición de “El Mono Gerly”, requerido por @FiscaliaCol por lavado de activos y concierto para delinquir. El capturado permanecía detenido en España, donde fue ubicado gracias a labores coordinadas con INTERPOL. pic.twitter.com/WJ7JPWyuIy — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) March 20, 2026

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