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Resumen: Capturan en Medellín a integrantes de “Los Lisos”, banda dedicada al robo de carros de lujo.

Capturan en Medellín a integrantes de ‘Los Lisos’, banda dedicada al robo de carros de lujo

Un operativo de las autoridades permitió desarticular parte de una estructura dedicada al robo de carros de lujo en Medellín, con la captura de tres presuntos integrantes señalados de participar en millonarios hurtos.

La acción fue desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, quienes lograron ubicar y detener a los sospechosos, vinculados a la estructura conocida como ‘Los Lisos.

Según las investigaciones, ‘Los Lisos’ utilizaban tecnología avanzada para ejecutar los hurtos. Mediante inhibidores de señal y controles universales, lograban abrir vehículos sin necesidad de forzarlos, en lo que las autoridades describen como “robos invisibles”.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos vehículos, un arma traumática, ocho celulares y cerca de 40 placas falsas.

Además, fueron encontrados dispositivos electrónicos utilizados para vulnerar sistemas de seguridad, lo que evidenciaría el nivel de organización de esta red.

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De acuerdo con los reportes oficiales, a los capturados se les atribuyen al menos siete casos de hurto que superarían los $1.400 millones de pesos. También se indicó que la estructura llevaba varios años operando y buscaba expandir sus actividades a otras ciudades del país.

El secretario de Seguridad de Medellín señaló que estos resultados hacen parte de una estrategia para enfrentar tanto el delito común como las modalidades más sofisticadas. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanza su proceso de judicialización.

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