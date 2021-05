Funcionarios administrativos de las Fuerzas Armadas denuncian ‘masacre laboral’

Funcionarios administrativos de las Fuerzas Armadas denunciaron una presunta ‘masacre laboral’, en relación a un concurso de méritos para la carrera administrativa en el sector. Por esto, anunciaron una movilización el próximo viernes 04 de junio.

Según las denuncias, con el concurso se pretende incorporar personas civiles y no uniformados de las fuerzas, y actualmente es liderado por La Comisión Nacional de Registro Civil. Sin embargo, advierten que muchos funcionarios antiguos podrían perder su trabajo por no poder completar los requisitos o llenar el formulario establecido en la plataforma.

Los denunciantes aseguraron que en una reunión vía Zoom con el general Mauricio Moreno, jefe de recursos humanos en el Ejército, reconoció que las personas que no sean admitidas en el concurso deberán buscar trabajo.

«A los que no les valieron las certificación de las funciones y no les admitieron, qué va a pasar. Mi querida persona que pregunta, usted no está admitido en la convocatoria. Punto. Soy desgarrado, soy duro pero soy sincero: si usted no tiene en este momento la solución a sus reclamos y no le llegó la citación, usted en este momento debe buscar trabajo», dijo el general en una reunión.

El profesional de defensa vinculado al Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa, Jorge Iván Reyes, advirtió que con estas convocatorias aproximadamente 6.000 de sus compañeros se quedarían sin empleo.

«Queremos visibilizar la problemática del sector que se resume en el despido masivo de 6 mil funcionarios del sector defensa en su mayoría, de 20 o 30 años de servicio, con comorbilidades, desplazados, retén social. Nos indigna que nos digan que nosotros somos parte de la fuerza pública cuando hay que tener disponibilidad, ayudar en unidades, cuando no nos pagan horas extras. Cuando hay bloqueo y paro entonces sí somos fuerza pública. Y llegan a la desfachatez que en Unidades militares del ejército el reglamento prohíbe que la gente salga a marchar o protestar, como si un reglamento estuviera por encima de la Constitución nacional», puntualizó Reyes.

Otra funcionaria de la Policía Nacional que se suma a las movilizaciones es Blanca Libia Grisales, quien cuenta con más de 27 años al servicio de la institución.

«Sentimos que nos dejaron solos en esta gran lucha o en esta incertidumbre respecto del concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nos dejaron solos las instituciones porque no es justo que con 27 años y mis compañeros con más de 10, 15, 25, 27 hasta 30 años, en este momento tengamos que demostrar en un examen que somos idóneos y que tenemos el mérito cuando hemos entregado toda una vida a estas amadas instituciones. Detrás de todos estos héroes y de toda la imagen institucional que tienen las fuerzas hemos estado silenciosamente apoyando pero en este momento nos dejan solos», advirtió Grisales.

Por el momento, ya han entablado tres demandas en contra de estos concursos.

