Video: ¡Cayó el ‘Magdalena’! Señalados de suplantar a funcionarios públicos para estafar empresas

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que, en conjunto con la Dijín, lograron la desarticulación y judicialización de dos hombres y una mujer, presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Magdalena’.

De acuerdo a la Fiscalía, estas tres personas presuntamente suplantaban a funcionarios de una entidad gubernamental para estafar empresas, pues de manera fraudulenta hacían contrataciones directas, con el fin de adquirir mercancía, como equipos de cómputo, video beam y pantallas.

Según el ente acusador, se trata de Tulia María D. C., Óscar Iván C. C. y Henry Eduardo G. L., el último detenido y judicializado en Bogotá, pues durante una diligencia de allanamiento y registro en Bogotá, se capturaron a los dos primeros y se incautaron tres computadores, tres teléfonos celulares y un reloj inteligente.

Al parecer, los procesados lograron estafar a dos compañías defraudándolas en más de $2.500’000.000, porque estas alcanzaron a entregar los equipos de los contratos, pero gracias a las denuncias interpuestas ante la entidad gubernamental afectada que puso en conocimiento de las autoridades la situación, se frustró la estafa a otras 10 empresas por más de $5.300’000.000.

En audiencias concentradas, el ente acusador les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, suplantación de sitio web para capturar datos personales, estafa agravada y acceso abusivo a un sistema informático. Duque y Castro aceptaron su responsabilidad.

Al término de las diligencias, jueces de control de garantías impusieron a los tres investigados medida de aseguramiento.

Estas personas, al parecer, integraban el grupo delincuencial Magdalena. Supuestamente realizaban de manera fraudulenta contrataciones directas con varias empresas, con el fin de adquirir mercancía, como equipos de cómputo, videoproyectores y pantallas. pic.twitter.com/4jLkwePQye — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 27, 2021

Lea también: Video: Mandaron a la cárcel a hombre señalado de transportar 820 kilos de marihuana en una camioneta