La actriz Lorena Meritano reveló muchos detalles de su vida, entre ellos, aseguró que estuvo a punto de ‘suicidarse’ y fue a adicta «a la cocaína por cinco años».

“Ser modelo, tener que hacerlo porque los demás lo hacen (…) la primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba que era mucho mayor que yo y que me llevó a esto”, aseguró.

Además afirmó que se tuvo que alejar de esas amistades que la incitaban a consumir dicha drogar. “Nunca más lo volví a hacer. Desde el año 1992 que llegué a México hasta el día de hoy en 2021, nunca más volví a probar la droga en mi vida”, contó Lorena.